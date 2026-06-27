Quemó todos sus cuadros, le regaló una obra a un presidente, grabó con Luana y ahora sueña con Netflix

Si dos años y medio atrás alguien le hubiera dicho a Giovanna Gil Alves que terminaría exponiendo en el interior del país, agotando ejemplares de Diario creativo en librerías, interviniendo taxis en Buenos Aires o apareciendo en un videoclip, ella no lo hubiera creído. En marzo de 2024 usó el fondo de la casa de su padre para prender fuego todas sus obras, harta de que le cerraran puertas. Jamás imaginó que aquel acto de rebeldía sería el pasaporte directo a una seguidilla de éxitos. Uno de los más especiales llegó cuando Luana Persíncula la eligió para pintar una obra inspirada en “Mi lema”. De yapa, terminó apareciendo en el clip de esta canción dedicada a la Celeste.

Retrocede hasta el preciso momento en que tomó la drástica decisión de incendiar su antigua colección, aquella inspirada por completo en Picasso. Recuerda la sensación que la invadía entonces: las oportunidades que anhelaba no llegaban y las puertas que tocaba permanecían cerradas. En definitiva, se replanteó si realmente podía dedicarse al arte.

“Si estas obras no pueden mostrarse en galerías o museos, no tiene sentido tenerlas guardadas”, pensó.

Las destruyó un jueves de marzo a las 18:00, en el fondo de la casa de su padre. Mientras veía arder el fruto de su trabajo, no imaginaba que ese fuego arrasaría con lo negativo y renovaría su pincelada y su energía.

“Volví a mi casa y dije: ‘Que pase lo que tenga que pasar’. A las dos semanas sentí un renacer. Empecé a crear obras inspiradas en las llamas, en el ave fénix, en el resurgir. Y me redescubrí como artista porque estaba muy pegada al estilo de Picasso”, reconoce a Sábado Show.

El impacto llegó incluso a Luis Lacalle Pou. En una nota publicada en El País, Giovanna mencionó la quema de sus trabajos y recordó una obra que le había entregado tiempo atrás al entonces presidente. También lo etiquetó en la publicación. “Me preguntó qué había pasado, intercambiamos un par de mensajes y quedó por ahí”, cuenta.

Su acción cambió la pisada y, como por arte de magia, le empezaron a llover propuestas. Expuso en Agadu, logró un contrato con Planeta para editar su libro Diario Creativo, que se convirtió en un éxito de ventas, y más tarde recibió la propuesta del gobierno porteño para intervenir un taxi.

“Me convocaron para un proyecto de seguridad vial que pretendía generar más confianza en el uso del taxi y, a la vez, visibilizar a los artistas. Eligieron obras pop de mi página web y las estamparon en los vehículos. Este año se eligió otra cubista. Así que hay dos taxis con obras mías circulando en Buenos Aires”, cuenta.

Pero la sorpresa más grande estaba por llegar.

En 2022, Giovanna le había escrito a Luana Persíncula por Instagram para comentarle que le gustaría fusionar su arte con su música, pero la comunicación quedó en nada. Este año la dibujó, la etiquetó y la cantante de plena compartió el retrato en sus redes.

A principios de junio se la cruzó en los Influencers Awards, le pidió una foto y, de paso, le contó que era la artista detrás del dibujo. Un par de semanas después, un mensaje la sacó totalmente de eje. Luana la contactó y le propuso crear una obra inspirada en “Mi lema”, que se lanzaría de cara al Mundial 2026 para alentar a la selección uruguaya.

A 15 días del estreno, la canción supera las 115 mil visualizaciones en YouTube y Giovanna todavía no termina de caer. “Fue muy fuerte y una de las experiencias más lindas que tuve. Me sentí muy valorada y agradecida de poder mostrar mi trabajo. Me marcó que una mujer artista y más joven me haya dado ese espacio”, expresa.

Craneó la obra en pocas horas. Con algunos lineamientos de Luana -quería representar a Uruguay a través de referencias a los 19 departamentos- y la canción sonando de fondo, la inspiración apareció sola.

“Fue un ida y vuelta de mensajes. La enloquecí. Le pregunté qué colores le gustaban y me dejó súper libre. Me pidió incluir la guitarra, Gardel, las amatistas, las naranjas y los dedos de Maldonado”, recuerda.

Giovanna Gil Alves pintando su cuadro en el clip de "Mi lema", la canción de Luana para la alentar a la Celeste. Foto: MMG y difusión Luana Persíncula

Arrancó un viernes a las 19:30, pintó hasta la una de la madrugada y apenas logró completar la mitad del contorno de Uruguay. Al día siguiente llegó a la grabación con el cuadro todavía inconcluso y terminó de pintarlo mientras se filmaba el videoclip.

Como si el desafío no fuera suficiente, ese mismo día se enteró de que también aparecería en cámara. “Pensé que solo iba a hacer la obra, pero Luana me preguntó si tenía algo amarillo porque yo iba a representar el sol y ella el cielo. ¡Qué nervios!”, recuerda entre risas.

Giovanna disfrutó tanto la experiencia del clip que hasta le destrabó un sueño alocado: “Me gustaría llegar a plataformas como Netflix, que mi arte esté en paredes de series o películas. Incluso poder trabajar en producciones pintando en vivo o interviniendo escenas”, cierra con ilusión.