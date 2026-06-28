Nacho Álvarez explotó contra Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "Se hace el autista" y más agravios

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una profunda angustia, bronca e indignación entre los hinchas celestes. Las redes sociales se llenaron de críticas al proceso encabezado por Marcelo Bielsa y uno de los que expresó su enojo sin filtros fue Nacho Álvarez.

El periodista publicó en sus redes sociales un video titulado "catarsis" de más de siete minutos, donde analizó la derrota ante España, cuestionó las decisiones del entrenador y repartió responsabilidades entre el cuerpo técnico, algunos futbolistas y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Les juro que no puedo explicar la calentura que tengo", comenzó diciendo. Aclaró que hablaba "desde las vísceras", pero también desde el análisis de lo ocurrido durante todo el proceso. Apuntó directamente a Bielsa. "Es un hijo de re mil pu... porque se hace el autista, el reflexivo, mira para abajo, pero después le salta la hilacha", lanzó.

Luego recordó el momento en que, tras la eliminación, el entrenador argentino les gritó "dale de una vez" a trabajadores de la transmisión mientras abandonaba el campo de juego. "Ayer destrató a la periodista. 'Dale de una vez', le gritó. Ahí sí miró a los ojos, puteó. ¿Dónde quedó el que mira para abajo, la mosquita muerta? Ese es el verdadero Bielsa. Ese es el que pudrió el equipo desde el primer momento", sostuvo.

Álvarez también volvió sobre las declaraciones que Luis Suárez había realizado meses atrás sobre el clima interno de la selección. "Lo debieron haber rajado en ese momento porque es un tipo tóxico. Lo dijo Suárez y un tóxico no puede liderar un grupo humano. Es un robot", sentenció.

Respecto al partido frente a España, admitió que llegó con pocas expectativas, aunque durante el encuentro volvió a ilusionarse. "Bancamos, empezamos a generar situaciones, hasta que viene esa cagada monumental de Fernando Muslera", afirmó.

Sin embargo, aunque responsabilizó al arquero por la eliminación, también aclaró que no lo señalaría como el único culpable. "No te podés comer ese gol", dijo sobre el error ante España, aunque destacó la decisión del propio Muslera de pedir el cambio en el entretiempo. "Pobre loco, se la está ligando. Son cosas que pasan en el fútbol. No lo colgaría en la plaza pública. No se puso él, lo puso el técnico", agregó.

Para Álvarez, el principal responsable sigue siendo Bielsa por haber mantenido al arquero como titular después de sus actuaciones anteriores. "No te dieron los huevos o sos porfiado y lo mantuviste. Mirá las consecuencias", expresó.

El conductor de La Pecera (Azul FM) también aseguró que la selección uruguaya pagó las consecuencias del desgaste físico y psicológico que, según él, provocó el método de trabajo del entrenador.

Recordó que Uruguay mostró su mejor versión frente a Brasil y Argentina durante las Eliminatorias, pero consideró que el rendimiento fue cayendo con el paso de los meses. "La forma de hacerlos entrenar los termina quemando psicológica y físicamente. Se lo plantearon, pero el tipo es terco. No cambia", afirmó.

En ese sentido, cuestionó además a la AUF por sostener al entrenador pese a las advertencias que, según dijo, había realizado Luis Suárez. "No me digas que le hablaron. Debiste haberlo cambiado a tiempo. Suárez anunció esto", expresó.

Consideró que el 9 es el que más tiene puesta la camiseta de Uruguay y deseó que hubiéramos tenido un "Lucho Suárez" en la cancha: "Faltó personalidad también. Él avisó con tiempo, no le dieron pelota y se están pagando las consecuencias", dijo.

El once titular de Uruguay ante España. Foto: AFP.

También criticó la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria mundialista. "No lo citó porque era uno de los subversivos. Entonces llevó a los alcahuetes", disparó. Según su visión, Bielsa priorizó a los futbolistas que respaldaban su conducción por encima del rendimiento deportivo.

Otro de los apuntados fue Federico Valverde. Si bien lo definió como el mejor jugador uruguayo de la actualidad, opinó que en los mundiales "hace y nada". Cuestionó que sea el capitán por su falta de "personalidad", pero también la decisión del técnico de sustituirlo en el segundo tiempo.

"Te puede hacer un gol de cualquier lado, corre como un hijo de... y en el minuto 56 Bielsa lo saca. Después nos quedamos sin piernas. Al Pajarito no lo podés sacar", opinó.

Sobre el final de su descargo volvió a cargar contra el entrenador argentino y cerró con otra frase cargada de insultos, convencido de que la eliminación pudo haberse evitado con otras decisiones. "Valverde se fue puteando, tapándose la boca. Ojalá le haya pegado una piña al hijo de pu... de Bielsa ahora que no lo va a ver más", concluyó.