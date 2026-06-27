La desagradable pregunta de un periodista argentino a Álvaro Navia: "¿No te da vergüenza ser de Uruguay?

En la previa del partido entre Uruguay y España, el actor y humorista uruguayo Álvaro Navia protagonizó un tenso cruce con el periodista argentino Daniel Fava durante una videollamada en el espacio Jotax Digital, luego de que el comunicador realizara duras críticas hacia la selección celeste.

Horas antes de la entrevista, Fava había asegurado que Uruguay era "la peor selección del Mundial" y que "ya no da miedo". Estas declaraciones generaron la reacción de Navia, quien defendió con firmeza la historia y el presente del combinado uruguayo. "Vi lo que dijiste de Uruguay. A la Celeste se la respeta. Nosotros somos campeones del mundo. Vos le faltaste el respeto a la camiseta de Uruguay", le reprochó el actor apenas comenzó la conversación.

Fava respondió que sus comentarios eran exclusivamente deportivos. "Yo solamente digo, sin faltarle el respeto a nadie, que perdieron hasta la garra charrúa. Ese equipo con huevos y temperatura, que incluso le ganó a Argentina en las Eliminatorias, desapareció. De la mano de Bielsa involucionaron y van camino a ser el peor equipo de Sudamérica", sostuvo. Sin embargo, Navia no compartió el análisis y defendió a la selección dirigida por Marcelo Bielsa. "No den por muerta a la selección uruguaya", respondió.

El intercambio fue subiendo de tono cuando Fava lanzó otra provocación. "La gran esperanza de ustedes es que los clasifique Cabo Verde o Arabia Saudita, que no clasifiquen ustedes mismos", afirmó. Acto seguido, el periodista formuló una pregunta que si bien aclaró que la hacía desde lo deportivo, sorprendió por su dureza: "¿No te da vergüenza ser de Uruguay en este momento?".

Daniel Fava, periodista argentino. Foto: captura

La respuesta de Navia fue inmediata y contundente. "No, nunca", contestó. Lejos de dar por terminada la discusión, Fava volvió a ironizar: "Se ríe Cabo Verde. Les empató un equipo amateur". Pero pese a las provocaciones, el actor cerró el intercambio reafirmando su orgullo por el país y la selección. "Gane o pierda Uruguay, siempre voy a estar orgulloso", concluyó.