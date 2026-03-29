Pablo Vierci arriesga en una novela abordando la cuestión del abuso infantil y adolescente

por Ionatan Was

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Pablo Vierci —con toda la aureola a cuestas de La sociedad la nieve— desfiló por unos cuantos programas de radio y televisión hablando de su nueva novela, El niño que heredó el silencio. El debate se centró en el tema que aborda, el abuso sexual en niños y adolescentes, y en cómo ese flagelo del que hoy tanto se habla años atrás era tabú. Ni siquiera se utilizaba la palabra abuso; era, en todo caso, un “atentado violento al pudor”.

La novela está lejos está de sacar provecho de esta coyuntura. Vierci es un escritor que sabe del oficio, eso está fuera de discusión, y hasta se palpa en El niño que heredó el silencio. Pero también es cierto que la prosa y el estilo son demasiado planos, y salvo por alguna frase (ver final de esta reseña), no hay riesgo, no hay experimentación. El libro pierde la oportunidad de hacer del abuso el relato central; se diluye en un montón de disquisiciones que hacen perder el foco, además de descolocar al lector, que aun con todo ese lenguaje visceral, explícito, descarnado, al final se termina preguntando si lo que acaba de leer es un drama —eso debiera ser. Porque promediando la novela y ya resuelto el enigma, la trama se diluye en aristas difusas.

La novela, escrita en primera persona, deja entrever el cambio de la sociedad uruguaya en cuestiones morales. Son cincuenta años, quizás alguno más. Es también la edad de Andrés, el narrador, que vive cómodamente en su apartamento de la rambla de Punta Carretas, pero que un día recibe una llamada de un amigo de la infancia. Entonces sobreviene como un cataclismo, pues como dice el libro, “los recuerdos duros están más sepultados que los otros, como si empezaran a emerger los que menos me lastiman, dejando los que me perforan el alma para después, para traerlos como tironeando, un tiburón siniestro ensartado en el anzuelo, encabritado, saltando, queriendo devorarse el acero y el cordel, dando todo por sobrevivir”.

EL NIÑO QUE HEREDÓ EL SILENCIO, de Pablo Vierci. Sudamericana, 2025. Montevideo, 328 págs.