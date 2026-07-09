De "calladita te ves más bonita" a "me pueden desnudar", durísimo cruce entre Valeria Ripoll a Fernando Frontán

Un encendido intercambio protagonizaron Valeria Ripoll y Fernando Frontán este miércoles en Esta boca es mía (Canal 12), durante un debate sobre la situación del presidente Yamandú Orsi tras conocerse que regularizó una deuda del Impuesto de Primaria y que aún resta actualizar el registro catastral de una de sus propiedades.

La discusión comenzó cuando Ripoll, ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, cuestionó las omisiones del mandatario y sostuvo que quienes ejercen cargos públicos deben dar el ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Frontán relativizó el episodio al considerar que se trataba de un monto menor y sostuvo que existían asuntos de mayor gravedad vinculados a presuntos casos de corrupción ocurridos durante el anterior gobierno departamental de Artigas. En ese contexto lanzó una frase que desató la polémica.

"Calladita te ves más bonita en este tema", le dijo a Ripoll, en alusión a las denuncias por la presunta estafa millonaria investigada en ese departamento.

La dirigente nacionalista reaccionó de inmediato y elevó el tono del intercambio.

"A mí no me callás vos ni nadie. A mí no me calla nadie", respondió. Y agregó: "A mí me pueden dar vuelta y desnudar que no me van a encontrar absolutamente nada", en referencia a su patrimonio y a posibles hechos de corrupción.

La respuesta dio lugar a una rápida ironía de Frontán: "Desnudar, no. Quedate tranquila", comentó, provocando nuevas interrupciones y elevando aún más la tensión en el estudio.

A partir de allí el debate se amplió y derivó en un intercambio sobre la responsabilidad ética de los dirigentes políticos, la investigación periodística y distintos casos de presuntas irregularidades que involucraron tanto al actual gobierno como a administraciones anteriores.

Valeria Ripoll en "Esta Boca es Mía". Foto: Ignacio Sánchez

Ripoll insistió en que "lo que está mal, está mal", sin importar el partido político al que pertenezca el involucrado, y sostuvo que el presidente debe ser el primero en cumplir con todas las obligaciones legales y tributarias.

Frontán, por su parte, defendió la proporcionalidad del análisis y afirmó que el caso de Orsi estaba recibiendo una atención desmedida frente a otros hechos que, a su juicio, revestían mayor gravedad. Además, consideró que existe una fuerte presión política y mediática sobre el mandatario.

La discusión también tuvo la intervención de Soledad González, quien cuestionó varios de los planteos de Ripoll y defendió la necesidad de contextualizar el episodio, mientras que el conductora Victoria Rodríguez intentó en varias oportunidades ordenar el debate y devolver el foco al tema central.

El contrapunto se extendió durante varios minutos y se convirtió en uno de los momentos más intensos de la emisión, con cruces personales, acusaciones de doble vara y fuertes diferencias sobre el nivel de exigencia que debe recaer sobre quienes ocupan cargos públicos.