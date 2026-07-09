De qué murió Bonnie Tyler: la cronología de la enfermedad que la mantuvo dos meses internada en Portugal

La cantante Bonnie Tyler murió este miércoles a los 75 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la artista. La intérprete de clásicos como "Total Eclipse of the Heart" y "Holding Out for a Hero" falleció en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía internada desde hacía más de dos meses. Sus familiares pidieron privacidad y adelantaron que brindarán más información en los próximos días.

La noticia llegó después de varias semanas marcadas por la preocupación en torno a su estado de salud. Tyler, una de las voces más reconocidas del pop y el rock de los años ochenta, residía desde hace años en el sur de Portugal. En 2023 había visitado Uruguay por primera y única vez en su carrera para presentarse en el Auditorio Nacional del Sodre, donde repasó los principales éxitos de su carrera.

La última actualización sobre su evolución había sido difundida a mediados de junio. Entonces, su familia informó que la cantante había salido del coma inducido al que había sido sometida días antes, aunque aclaró que continuaba internada en cuidados intensivos y que su estado seguía siendo delicado.

El deterioro de su salud comenzó a fines de abril, cuando fue trasladada de urgencia a un hospital de Faro por un problema intestinal. El 6 de mayo fue sometida a una cirugía de urgencia que, según informó entonces su entorno, había resultado exitosa. Sin embargo, dos días después los médicos decidieron inducirle un coma para favorecer su recuperación. Finalmente, este jueves su familia confirmó que murió como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", expresó el comunicado. "Pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", agregaron.

La hospitalización de Tyler había trascendido el 6 de mayo, cuando su sitio web oficial informó que había sido ingresada para una cirugía intestinal urgente. Poco después, un nuevo comunicado explicó que el equipo médico había optado por inducir un coma para facilitar su recuperación. "Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles", señaló entonces su representante.

Hasta el momento, la familia nunca dio a conocer cuál era la enfermedad que derivó en la intervención quirúrgica. Según informó el diario británico The US Sun, la artista había sido trasladada al hospital el 30 de abril, varios días antes de que se comunicara oficialmente su internación.

La noticia sorprendió especialmente porque apenas semanas antes Tyler había asegurado que atravesaba un gran momento. En una entrevista concedida en marzo a la revista Hello!, afirmó que estaba "en buena forma" y disfrutando de continuar de gira. "Sigo actuando en ese escenario con mi maravillosa banda, y si tienes salud, lo tienes todo", dijo entonces.

En esa misma conversación comentó que había atravesado problemas en las rodillas durante el año anterior, aunque explicó que el tratamiento había sido exitoso y que ya había retomado su actividad con normalidad.

En la previa de su visita a Montevideo, Tyler dialogó con El País sobre su extensa carrera y, consultada acerca de cómo le gustaría ser recordada, respondió entre risas: "No pienso irme a ningún lado". Luego agregó: "Querría que recordaran que tenía una buena voz y una personalidad natural. También que nunca olvidé de dónde vine porque hay que tener presente nuestras raíces".