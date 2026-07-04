El recurso de la fórmula ya probada: Hollywood revive sagas, franquicias y adaptaciones para atraer al público

Fernando Zavala, El Mercurio/GDA

En un momento en que Hollywood insiste en explotar fórmulas probadas, los estudios de cine no dejan pasar mucho tiempo para reactivar sagas que gozaban de un merecido descanso.

El ejemplo más claro es El señor de los anillos, que entre 2001 y 2003 estrenó una primera trilogía basada en el clásico literario de J.R.R. Tolkien dirigida por Peter Jackson, quien entre 2012 y 2014 adaptó El hobbit en otra taquillera saga.

En conjunto, las seis película recaudaron 5.900 millones de dólares pero, por lo visto, pasó el tiempo suficiente para que se considerara oportuno traer la historia de regreso. Y eso aunque (una serie de Prime Video, Los anillos del poder, no tuvo el impacto esperado, y la animada, La guerra de los Rohirrim, pasó sin pena ni gloria por cines en 2024.

A fines de 2027 se estrenará la película The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, que actualmente se filma en Nueva Zelanda dirigida y protagonizada por Andy Serkis, el actor que fue Gollum en toda la saga. La trama gira en torno a Gandalf (Ian McKellen) y Aragorn (Jamie Dornan, luego que Viggo Mortensen decidiera no volver) en una peligrosa misión para localizar a Gollum antes de que las fuerzas de Sauron logren dar con la ubicación del mítico anillo. En el elenco también están Kate Winslet, Leo Woodall y Anya Taylor-Joy.

Jackson (productor de la de Serkis) estaría también escribiendo una nueva película junto al comediante Stephen Colbert. Ambos lo anunciaron en una de las últimas emisiones del late-show de Colbert, cancelado en mayo. El título tentativo del filme sería The Lord of the Rings: Shadow of the past y aunque no hay detalles, ocurriría décadas después de los hechos de El retorno del rey.

Otra saga que está en pleno regreso es Los juegos del hambre luego de la original estrenada entre 2012 y 2015. Basada en las novelas de Suzanne Collins, que recaudó cerca de tres mil millones en el mundo. Una quinta entrega Balada de pájaros cantores y serpientes, que hizo sólidos 360 millones. La nueva se llama Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, llegará a Uruguay el 19 de noviembre, y cuenta la historia de un joven Haymitch Abernathy (Woody Harrelson en la original y ahora, Joseph Zada) cuando fue seleccionado para competir en los Juegos del Hambre número 50. McKenna Grace, Ben Wang, Jesse Plemons, Elle Fanning y Glenn Close son parte del elenco.

Star Wars tuvo un regreso agridulce este año, tras estar ausente de los cines desde 2019. The Mandalorian and Grogu hizo unos decepcionantes 327 millones de dólares, pero sirvió para reactivar la franquicia y comenzar a reencantar a los fans. Lo próximo es Star Wars: Starfighter, que debutará en cines en mayo de 2027. Es con Ryan Gosling como un piloto que se convierte contra su voluntad en el protector de su sobrino, que parece tener una conexión con la Fuerza. Dirige Shawn Levy.

Las crónicas de Narnia es otra saga accidentada. El primer volumen que adaptaba la primera de las novelas de C.S. Lewis, estrenada por Disney en 2005 fue un rotundo éxito que recibió aplausos de la crítica y recaudó 745 millones a nivel global. La secuela, El príncipe Caspian (2008), también respaldada por Disney, tuvo una acogida más fría. Luego vino una tercera parte La travesía del Viajero del Alba (2010) de Fox, tampoco tuvo gran impacto y la franquicia quedó ahí. Hasta ahora.

La directora Greta Gerwig (Barbie) y Netflix reactivaron la saga y, antes de llegar a la plataforma en abril de 2027, en febrero debutará en cines El sobrino del mago, sexto volumen de la saga (y primero en orden cronológico). Con un elenco que incluye a Emma Mackey, Carey Mulligan y Meryl Streep, la historia sigue a dos niños londinenses, Digory y Polly, quienes viajan a un mágico lugar donde presencian la creación de Narnia a manos del león Aslan y, accidentalmente, liberan a una bruja malvada. El filme podría ser el primero de una saga que adapte los siete volúmenes de la serie literaria.

