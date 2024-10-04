"El señor de los anillos: los anillos del poder" temporada 3 ya es un hecho; cómo fue el final de la temporada 2

La segunda temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder llegó a su fin en Prime Video. Esta segunda tanda de episodios concluyó con la revelación de la identidad de un importante personaje del universo de J.R.R. Tolkien (las pistas estaban, solo faltaba la confirmación), algunos adioses y también la creación de uno de los sitios más conocidos de esta historia nacida en 1954.

Sin dudas Los anillos de poder es una serie para fanáticos de Tolkien, ya que no es sencilla de transitar. Cuenta varias tramas en paralelo (los humanos de Númenor, los elfos de Lindon, los enanos de Khazad-dûm, y el pueblo nómada de los Pelosos), tiene muchísimos personajes con nombres extraños y se toma su tiempo para desarrollar a cada uno de ellos.

Imagen de la segunda temporada de la serie "El señor de los Anillos: Los anillos de poder". Foto: Ben Rothstein / Prime Video

Igualmente es muy vistosa, llena de buenas escenas de acción y peleas cinematográficas que cuenta todo lo que los fanáticos de El señor de los anillos estaban esperando.

Quienes conocen ese mundo saben que la saga El señor de los anillos la integran tres novelas (La comunidad del anillo, Las dos torres y El regreso del rey) más El hobbit, y saben que ni en los libros ni en las películas se había contado cómo fueron creados los Anillos de poder que Saurón repartió entre elfos, enanos y humanos.

Hasta ahora, todo lo que se había mostrado era el momento en que Bilbo encontraba el anillo único (en El Hobbit), y la aventura de Frodo y sus aliados para destruirlo (o sea, la trilogía).

Todo lo que faltaba contarse sobre estos famosos elemntos es, entonces, la fortaleza de Los anillos de poder, una serie con presupuesto multimillonario. Aquí se narra cómo Saurón (Charlie Vickers) logró engañar a elfos, enanos y orcos para que, sin que ellos sepan, todos cumplan con sus planes de conquistar la Tierra Media. Al final de la primera temporada había logrado que los orcos hicieran explotar una montaña para crear el Monte del Destino, y que el maestro herrero Celebrimbor (Charles Edwards) hiciera los anillos de poder para que pudieran salvarse los elfos.

Ahora, en la temporada 2, logró convencer al líder de Eregion para que le cree más anillos de poder para los enanos y los humanos. Además, los capítulos incluyeron algunos guiños a la trilogía original, como la puerta que se encuentra en la entrada de Moira donde los “amigos” pueden entrar, y mostraron cómo era el mundo antes de que Saurón lograra sus planes.

Imagen de la segunda temporada de la serie "El señor de los Anillos: Los anillos de poder". Foto: Ross Ferguson / Prime Video

El final de la temporada 2 de "Los anillos de poder"

El final de temporada llegó este jueves, y fue el final de Celebrimbor, Adar (Sam Hazeldine), el líder de los orcos; y Durin (Peter Mullan), el rey de los enanos.

Además, permitió conocer cómo surgió la rivalidad entre enanos y elfos mencionada en El señor de los anillos, y concretó la aparición del peligroso Barlog, que hasta ahora se encontraba en lo más profundo de la ciudad enana de Khazad-dûm.

Por otro lado, el episodio marcó la fundación de Riverdell, el enclave élfico que crean Elrond (Robert Aramayo) y Galadriel (Morfydd Clark), luego de la batalla de Eregion, y donde pasarán un tiempo Frodo y sus compañeros en su lucha por la destrucción del anillo.

Esta segunda temporada también trajo alegrías a los fanáticos de Tolkien con la aparición de Tom Bombadill, quien había sido obviado en la trilogía de Tolkien. En la serie, es quien ayuda a El Extraño a obtener su identidad como Gandalf, el mago que tendrá un papel central en la saga El señor de los anillos.

Qué se sabe de la temporada 3 de "El señor de los anillos: los anillos de poder"

Aunque pasó un tanto desapercibida en la conversación de las redes sociales, según Prime Video, la segunda temporada ha sido vista por más de 55 millones de suscriptores, lo que la convierte en la producción más vista de la plataforma. Así, este viernes se confirmó que habrá una tercera temporada, nuevamente con Patrick McKay y JD Payne como los showrunners. Los creadores ya habían anunciado que estaban trabajando en las líneas generales de los próximos capítulos.

Imagen de la segunda temporada de la serie "El señor de los Anillos: Los anillos de poder". Foto: Ben Rothstein / Prime Video

“Comenzamos este extraordinario viaje con JD y Patrick hace más de cinco años y medio y nunca hemos mirado atrás", dijo Vernon Sanders, director de la división televisión de Amazon MGM Studios, en un comunicado publicado por Variety. “Seguimos sorprendidos por el alcance y la escala de su visión y el enorme éxito global logrado por El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en su primera temporada, que batió récords. No podemos esperar a que los clientes de Prime Video experimenten la aventura épica y el drama de alto riesgo que JD y Patrick continúan construyendo durante la segunda temporada y más allá. Naturalmente, el estudio está encantado de ampliar nuestro acuerdo general con estas brillantes mentes creativas mientras continúan entregando su pasión por contar grandes historias”.

Todavía queda mucho por contar: el regreso de Isildur, la destrucción de la ciudd de Numenor, la creación de Riverdell, el futuro de los Pelosos, la creación de el Anillo Único, y la Guerra de la Última Alianza que finaliza con la derrota de Saurón, pero no del Anillo Único.

Mientras tanto, a 70 años de la primera publicación de la novela El señor de los anillos, esta serie, así como el animé El señor de los anillos: La batalla de Rohirrim que se estrenará en diciembre en Estados Unidos, demuestran que la creación de Tolkien continúa despertando la imaginación de millones en todo el mundo, por esas tierras repletas de peligros.