La película de terror que nadie vio venir y es el fenómeno del 2026: por qué todo el mundo habla de "Obsesión"

Costó apenas 750.000 dólares y ya recaudó más de 400 millones en todo el mundo. Obsesión no tiene grandes estrellas, no pertenece a una franquicia y llegó a los cines sin una gran campaña publicitaria. Aun así, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos cinematográficos del año.

Cada tanto aparece una película que desafía las reglas de Hollywood. Sin un gran estudio detrás ni nombres conocidos, empieza a crecer gracias al boca a boca hasta convertirse en un éxito inesperado. Pasó con El proyecto Blair Witch, con Actividad Paranormal, y ahora con Obsesión.

Estrenada en Uruguay el 14 de mayo (todavía en cartel y sin fecha de arribo al streaming), la película hizo algo todavía más difícil. En Hollywood existe una máxima: la mayoría de los estrenos recauda menos dinero cada fin de semana. Obsesión hizo exactamente lo contrario.

Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y un sólido debut en salas, la recaudación no dejó de crecer. En Estados Unidos pasó de cinco millones de dólares en su primer sábado a más de ocho el siguiente y, una semana después, superó los diez millones en un solo día. Hoy es una de las diez películas más taquilleras del año.

Es la primera película desde E.T. (1982) que aumenta su recaudación tanto en el segundo como en el tercer fin de semana. Pero el dinero es solo una parte de la historia. Obsesión también conquistó a la crítica -94 % de aprobación entre especialistas y público en Rotten Tomatoes- y encontró en las redes sociales el impulso que antes daba una gran campaña de marketing. Varias escenas de su protagonista se volvieron virales y alimentaron un boca a boca que terminó multiplicando el interés por la película.

Un deseo hecho pesadilla

La premisa de Obsesión es sencilla. Bear (Michael Johnston) está enamorado de Nikki (Inde Navarrette), una joven con quien trabaja y que apenas lo registra. Desesperado por conquistarla, compra un One Wish Willow, un juguete capaz de conceder un deseo: que Nikki lo ame más que a nada en el mundo.

Y como ya se decía en el relato de W. W. Jacobs de 1902 sobre el que se inspira, hay que tener cuidado con los deseos, a veces se hacen realidad.

Imagen de la película "Obsesión". Foto: Difusión.

La idea nació gracias a un especial de terror de Los Simpson donde Homero encuentra una Pata de mono que le concede deseos con consecuencias desastrosas. En la historia de Barker, la premisa es llevada hacia un terreno romántico, aunque muy incómodo y cada vez más perturbador. El joven director logra atmósferas inquietantes con pocos recursos.

Parte del mérito de Obsesión recae en la joven Inde Navarrette, cuya interpretación de Nikki se convirtió en una de las grandes revelaciones del año. Barker insistió en que todas las expresiones, movimientos y cambios de voz fueran realizados por la actriz, sin recurrir a inteligencia artificial ni CGI. El resultado es perturbador y fascinante.

En una de las escenas más comentadas en redes sociales, la cámara permanece inmóvil mientras Nikki sostiene una sonrisa imposible durante largos segundos. En otra, durante una fiesta, su rostro pasa de la tranquilidad al miedo y, de allí, a una calma aún más inquietante. Navarrette dijo que, para construir el personaje, se inspiró en el trabajo de Mia Goth, especialmente la inolvidable sonrisa del plano final de Pearl.

Fotograma de la película "Obsesión". Foto: Difusión.

Un éxito escrito en una cafetería

La historia detrás de Obsesión es tan improbable como lo que cuenta.

Con apenas 26 años, Curry Barker pasó de dirigir cortometrajes y videos de YouTube a convertirse en una de las revelaciones del cine de terror, siguiendo un recorrido similar al de Kane Parsons, que este año lanzó la también exitosa Backrooms.

Antes de Obsesión, Barker era conocido por el canal de humor That's a Bad Idea, que compartía con Cooper Tomlinson, quien aquí interpreta a Ian, amigo y confidente del protagonista. Barker y Tomlinson también habían colaborado en Milk & Serial, un falso documental de terror. Aunque mientras escribía el guion de Obsesión, Barker trabajaba en una cafetería.

“Salía del trabajo y me iba a escribir el guion. Se volvió lo más importante para mí. Sentía la presión porque entendía que era una oportunidad enorme, pero jamás imaginé que terminaría estrenándose en todo el mundo”, dijo el director.

Imagen de la película "Obsesión". Foto: Difusión.

El gran momento del terror

El caso de Obsesión no es una excepción, sino que continúa una tendencia del cine de los últimos años.

Mientras Hollywood concentra buena parte de sus grandes presupuestos en secuelas, remakes y universos de superhéroes, el terror se transformó en el laboratorio donde aparecen las ideas más originales. Como Longless, La sustancia o Háblame. Con presupuestos relativamente bajos, los estudios pueden arriesgar dinero con directores emergentes.

Para Jason Blum, productor de Obsesión (y Backrooms) y jefe de Blumhouse, no es una casualidad el fenómeno de audiencia.

“Hay una nueva generación de espectadores con un gusto muy específico por películas de terror que se salen completamente de lo convencional”, explicó a Variety. “Existe mucha preocupación por el futuro de las salas de cine, pero este es un verdadero espacio de crecimiento”.

Y en una época en la que las producciones parecen hechas para contentar a fanáticos, Obsesión hace lo contrario. Parte de una idea sencilla y la lleva al límite, con ingeniosas ideas, una atmósfera inquietante y buenas actuaciones.

Y, como suele ocurrir con los fenómenos inesperados, terminó demostrando que en Hollywood una buena idea sigue siendo el efecto especial más difícil de reemplazar.