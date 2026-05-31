De subir videos gratis a YouTube a recaudar 90 millones con "Obsesión", la película de terror que es furor

El suspenso de terror Obsesión, dirigido por Curry Barker con un presupuesto inferior al millón de dólares, ha revolucionado la industria cinematográfica, al recaudar 100 veces más de lo invertido en su realización y desafiar así las normas de distribución de los estudios de Hollywood.

La película independiente de Focus Features estrenada el pasado 15 de mayo, se realizó con tan solo 750 mil dólares y ya ha alcanzado una recaudación de noventa millones de dólares a nivel global, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

Este extraordinario desempeño multiplica por 112 veces su inversión inicial, impulsado por un inusual incremento de un 39 % en los ingresos durante su segundo fin de semana en cartelera, donde sumó otros 23,9 millones de dólares.

El comportamiento en taquilla sitúa a Obsesión como el único lanzamiento de su categoría en lograr una progresión histórica de este tipo, al romper la tendencia habitual de caída que sufren los estrenos de terror, que suelen registrar caídas de ingresos superiores al 55 % en su segunda semana.

Este éxito coincidió en Estados Unidos con el puente festivo del Memorial Day, una de las ventanas más competitivas del año, donde este título se ha consolidado en el segundo puesto global y plantar cara así al dominio de superproducciones internacionales como The Mandalorian and Grogu, líder con 165 millones de dólares.

En Uruguay, vendió más de 7.000 entradas.

En la película, Bear (Michael Johnston) lleva tiempo enamorado de su mejor amiga, Nikki (Inde Navarrette), pero es terriblemente tímido y nunca tuvo el valor de confesarle sus sentimientos, o invitarla a salir.

Desesperado, va a una tienda de artículos esotéricos en busca de ayuda. Se decanta por el Sauce de los Deseos, un amuleto que, según dicen, concede un deseo al partirlo por la mitad. Bear le pide a Nikki que lo ame más que a nadie, y ella lo hace con devoción y un deseo sexual insaciable.

Pero la búsqueda de Bear trae consigo consecuencias terribles y predecibles, dignas de un cuento de hadas. En lugar de su amor, Nikki se convierte en su bruja: un monstruo controlador, posesivo y rabioso. Los amigos de la pareja están perplejos por la rapidez con la que Bear y Nikki pasaron de la amistad a una relación tenebrosa. Cuando el extraño comportamiento de Nikki se torna violento el deseo de Bear se convierte en una maldición.

Detrás de esa idea y el fenómeno está el realizador estadounidense de 26 años Curry Barker, quien consolidó su carrera en internet como cofundador del popular canal de secuencias de comedia y terror en YouTube that's a bad idea'

Tras irrumpir en 2024 con el largometraje Milk & Serial, con apenas 800 dólares y que subió gratis a YouTube, Barker da el salto con Obsesión, donde asume las funciones de director, guionista y editor.

La película ha sido elogiada por la crítica. “Barker demuestra un gran potencial como narrador de terror; su intuición para saber cuándo contenerse y cuándo atacar es asombrosa”, escribió Erik Piepenburg.

Con información de agencias y The New York Times

