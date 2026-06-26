"Minions & Monstruos": cómo unos personajes que no hablan construyeron un imperio de 5.600 millones de dólares

Cuando Mi villano favorito llegó a los cines en 2010, pocos imaginaban que la verdadera estrella de la película no sería Gru, ni sus planes para robar la Luna, sino un ejército de pequeños seres amarillos que apenas decían palabras comprensibles.

Dieciséis años después, aquellos personajes secundarios convertidos en fenómeno global estrenan nueva entrega de su propia franquicia. Este jueves regresaron al cine con Minions & Monstruos, la tercera película protagonizada por estas criaturas de Illumination. Y el estudio no tiene dudas sobre la importancia del estreno: el primer adelanto se presentó en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los espacios publicitarios más codiciados y costosos del mundo.

La apuesta tiene lógica. Los números explican mejor que cualquier campaña por qué los Minions son una de las creaciones más valiosas del cine.

La primera Mi villano favorito recaudó más de 540 millones de dólares. Pero el verdadero fenómeno llegó en 2015, cuando Minions superó los 1.159 millones y se convirtió en la película más exitosa de toda la franquicia. Todavía mantiene el récord.

En conjunto, la saga ya acumula más de 5.600 millones de dólares en taquilla mundial, una cifra que la coloca entre las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Nada mal para unos personajes que se comunican mediante un idioma incomprensible y cuya principal habilidad consiste en provocar catástrofes involuntarias.

Imagen de la pelicula "Minions & Monstruos". Foto: Archivo.

Un grupo de protagonistas impensados

La historia de los Minions tiene algo de ironía. En realidad, nunca estuvieron destinados a ocupar el centro de la escena.

Durante la producción de la primera Mi villano favorito, el equipo de animación buscaba crear un grupo de ayudantes para Gru, una especie de comunidad subterránea dedicada a asistir al villano en sus planes más disparatados. Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo, aquellos personajes comenzaron a destacar cada vez más.

Los propios animadores se encariñaron con ellos.

Chris Renaud, uno de los creadores de la franquicia, dijo en notas de producción que los Minions funcionaban mejor cuando aparecían en grandes grupos. Eso implicaba enormes desafíos técnicos: cada escena requería animar decenas de personajes interactuando simultáneamente. Pero el esfuerzo valía la pena.

Según la productora Janet Healy, los Minions representan una mezcla perfecta de los talentos de los directores Chris Renaud y Pierre Coffin. El primero imaginó su diseño y su función dentro del universo de Gru. El segundo aportó buena parte de su personalidad cómica y terminó convirtiéndose en su voz.

Con el tiempo llegaron los nombres, los monóculos, las gafas dobles y los pequeños rasgos que permitieron diferenciarlos. Aunque para muchos espectadores todos parecen iguales, dentro del estudio cada Minion desarrolló una identidad propia.

Minions. Foto: Archivo.

Un idioma sin significado

Una de las mayores curiosidades detrás del fenómeno es su lenguaje.

A diferencia de otros personajes animados, los Minions no hablan un idioma real. Tampoco existe una gramática formal detrás de sus expresiones.

Pierre Coffin fue quien desarrolló la mayor parte de las voces. Un día llegó al estudio con una prueba vocal que fascinó al equipo. Posteriormente, junto a Chris Renaud y al actor neozelandés Jemaine Clement, construyó ese extraño sistema de comunicación que mezcla sonidos, palabras deformadas y expresiones tomadas de distintos idiomas.

La clave nunca estuvo en el significado. Como explicó el fundador de Illumination, Chris Meledandri, el lenguaje de los Minions tiene mucho más que ver con la musicalidad de los sonidos que con transmitir información concreta.

Y, sin embargo, millones de personas alrededor del mundo parecen entender perfectamente cuándo están felices, asustados, confundidos o a punto de provocar un desastre.

Aventura monstruosa

La premisa de Minions & Monstruos parece diseñada para explotar precisamente ese talento innato de estas criaturas amarillas para el caos.

La trama se presenta como la historia -supuestamente verdadera- de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se transformaron en estrellas de cine, lo perdieron todo, liberaron monstruos sobre la Tierra y finalmente tuvieron que unirse para salvar al planeta de la destrucción que ellos mismos habían provocado.

O sea, un día normal en la vida de un Minion.

Otro de los grandes atractivos del proyecto es el regreso de Pierre Coffin a la dirección dentro del universo de Mi villano favorito.

El cineasta francés fue responsable de dirigir las tres primeras de Mi villano favorito, y la primera de Minions. También ha sido la voz principal de las criaturas amarillas desde hace más de quince años.

Imagen de la película "Minions & Monstruos". Foto: Difusión.

Para esta nueva película comparte la dirección con Patrick Delage, un veterano animador que ya había codirigido Mi villano favorito 4 y cuya trayectoria incluye trabajos en producciones de Disney como Hércules, Tarzán, Patoaventuras, Ratatouille y Wall-E.

Para Coffin, el éxito de los Minions estuvo impulsado en gran medida por una campaña de marketing extraordinaria. Y aunque se siente orgulloso del resultado, en 2024 le decía al New York Times que, creativamente, podrían haber ido más lejos.

Su referencia era algo con humor físico y casi sin diálogos, como Shaun the Sheep. Y esa tensión entre la búsqueda artística y las necesidades de una franquicia es, según Meledandri, una de las características fundamentales de Coffin.

El productor sostiene que el director comparte con los propios Minions una mezcla peculiar de dulzura, rebeldía y espíritu subversivo.

Quizás allí resida el secreto de su permanencia. Más allá de las campañas de marketing, los juguetes, los memes y los miles de millones recaudados, los Minions siguen funcionando porque representan una forma de comedia universal: personajes capaces de convertir cualquier situación cotidiana en una catástrofe absurda. Dieciséis años después de su debut, siguen haciendo exactamente eso. Solo que ahora tienen monstruos, Hollywood y una nueva película para demostrarlo.