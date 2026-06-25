Estrenos de cine del 25 de junio: Llegan los Minions y van por la conquista de las vacaciones de julio

La cercanía de las vacaciones anuncia lo inevitable: se vienen las películas para los más chicos. Supergirl es solo una de ellas (igual es más tirando para adolescentes) pero la cartelera ya está dominada por Toy Story 5. Todas van a poder convivir.

Un ingreso fuerte es Minions & Monstruos, la nueva entrega de los bichos amarillos que empezaron en Mi villano favorito y se consiguieron saga propia; esta es su tercera aventuras después de Los Minions (2015) y Minions: Nace un villano (2022).

Ahora en una película cargada de referencias cinéfilas, cuentan “la historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para intentar salvar al planeta del caos que acababan de crear”, según un resumen oficial. Transcurre en la época de la transición del cine sonoro al cine mudo.

Dirige el francés Pierre Goffin, el creador de la saga, otra vez acompañado por Patrick Delage.

Para públicos más grandes (aunque quizás no tanto) regresa una pandilla conocida en Jackass: La última y nos vamos. como siempre tienea un grupo de amigotes, liderados por Johnny Knoxville haciendo tonteriás autolesionantes hoy más cercanas a un reel que a una película.

Se trata en realidad de una celebración por los 25 años de la marca e incluye una selección de sus grandes éxitos y nuevas pruebas. Los que conocen , saben de qué se trata.

Cinemateca Uruguaya estrena Zorros salvajes, película belga de Valery Carnoy que se estrenó en el festival de Cannes. Es un drama realista sobre joven boxeador.