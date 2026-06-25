Los secretos de "Supergirl", la nueva de DC Comics que presenta a una superheroíona cargando sus cicatrices

Supergirl nunca tuvo la oportunidad de convertirse en la heroína perfecta. Mientras Superman creció en la Tierra rodeado de una familia que lo quiso y lo protegió, Kara Zor-El, su nombre en kriptoniano, pasó sus primeros años viendo cómo desaparecía todo lo que conocía.

Kara vio morir a las personas que amaba, perdió su planeta y cargó durante años con una búsqueda de venganza desde la destrucción de Krypton.

Milly Alcock, quien interpreta a Kara, considera que esa es precisamente la razón por la que el personaje resulta tan interesante.

“Es importante romper con la idea del personaje femenino perfecto porque no es real. Nadie es perfecto. No me parece interesante tampoco. Hay muchos matices que aparecen cuando alguien tiene defectos. Por eso es mucho más emocionante”, explicó Milly.

En la historia vemos a Kara, una chica impulsiva, sarcástica, a veces egoísta y marcada por el trauma. Lejos de ocultar esos defectos, la película de DC, que se estrena hoy en cines locales y de todo el mundo, los coloca en el centro de la historia.

Craig Gillespie, el director de Supergirl, asegura que fue precisamente esa imperfección lo que lo convenció de sumarse al proyecto.

“Lo que me emocionó fue que se trata de un personaje complicado, interesante e imperfecto, que no pide disculpas por ser quien es. Está atravesando un trauma y aun así es una heroína. De una manera extraña, lo que más me interesó fue precisamente lo humana que resulta. Poder alejarla de algo inalcanzable y convertirla en alguien con quien el público pueda identificarse, celebrando además sus defectos, fue un verdadero honor”, señala.

Gillespie es un director “serio” con una carrera que incluye la nominada al Oscar, Yo Tonya, nominaciones a premios Emmy y un ingreso fallido (por lo menos no tuvo continuidad) en el universo de las franquicias con Cruella, una película que capaz que hay que volver a ver.

La película forma parte del primer capítulo del nuevo Universo DC impulsado por James Gunn. La primera, Superman, la dirigió el propio Gunn y tuvo repercusión en taquilla y bastanta amabilidad de la crítica.

La acción de Supergirl, adelantó Gunn tendrá lugar entre los eventos narrados en su Superman y la historia que se desarrollará en su secuela Man of Tomorrow que tiene estreno previsto para 2027.

Supergirl está basada en Supergirl: Woman of Tomorrow, la novela gráfica publicada por Tom King en 2021. El guion lo escribió Ana Nogueira, que es una debutante y en carpeta ya tiene la próxima de Mujer Maravilla.

“Fue entonces cuando entendí que James quería hacer algo muy distinto e inesperado con el personaje”, explicó Alcock a la revist Empire. “Es un contraste perfecto con su primo, Superman, porque es una sobreviviente del trauma en el sentido más puro. Me entusiasmó la posibilidad de interpretar a alguien tan imperfecta y, al mismo tiempo, tan resiliente”.

Las versiones anteriores tendieron siempre a enfatizar un lado más luminoso. En el spin-off barato de 1984 derivado del Superman de Christopher Reeve, Helen Slater encarnaba a una joven ingenua que descubría con asombro un mundo desconocido y se enamoraba del primer galán.

En la exitosa adaptación televisiva estrenada en 2015, Melissa Benoist ofreció una versión más compleja del personaje, aunque optimista y simpática.

De acuerdo a conocedores del tema, la novela gráfica funciona como una reinterpretación libre, en clave de ciencia ficción y superhéroes, de Temple de acero, el western que no hace tanto hicieron los hermanos Coen.

Acá, Kara Zor-El (que hace el papel que en Temple de acero hacía Jeff Bridges) atraviesa una etapa de desencanto y termina embarcándose en una peligrosa misión junto a Ruthye (Eve Ridley), una joven decidida a vengar la muerte de su padre. Su objetivo es dar con Krem (Matthias Schoenaert), un despiadado criminal cuya violencia también pone en riesgo la vida de Krypto, el fiel compañero canhino de Supergirl. Empieza así una persecución en clave aventura espacial.

Así, Supergirl no sólo gira en torno a sus poderes (los mismos que Superman: fuerza, velocidad y resistencia, puede volar y tiene visión sobrehumana) o a su lugar dentro del nuevo Universo DC.

Milly y sus creadores buscan cuestionar por qué los personajes femeninos suelen cargar expectativas distintas a las del sexo masculino.

“Inherentemente existe más presión sobre las mujeres en cualquier ámbito y en cualquier industria. Y especialmente en una industria dominada históricamente por hombres, como la de los superhéroes. Pero eso es lo emocionante: tenemos una historia con un modelo a seguir increíble para muchas niñas y también para muchos niños”, dice Alcock.

Tras hacerse conocida por su participación en House of the Dragon, la actriz considera que durante mucho tiempo las superheroínas fueron obligadas a representar una versión idealizada de sí mismas.

Pero Supergirl apuesta por una mujer que va cargando sus cicatrices.

“No creo que hayamos visto esto muchas veces dentro del universo de los superhéroes, particularmente con las superheroínas, que suelen ser colocadas en un pedestal”, dijo Alcock.

Con información de El Universal / GDA.

