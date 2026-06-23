La recaudación histórica de la animación "Toy Story 5" en su estreno y cuántos espectadores convocó en Uruguay

La quinta entrega de la franquicia Toy Story se ha impuesto en la taquilla este último fin de semana con una recaudación global de 312 millones de dólares, de los que sólo en Estados Unidos ha recibido 160 tras su estreno, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

En Uruguay, el fin de semana convocó 42.500 espectadores, según cifras de su distribuidora local. Fue, por lejos, lo más visto.

La recaudación en su estreno en Estados Unidos es la mayor de 2026, superando a Super Mario Bros. Galaxy, que recaudó 130,9 millones de dólares en su primer día en abril.

También es un récord para la franquicia, superando los 120,9 millones de dólares del estreno de Toy Story 4 en 2019.

Dirigida y escrita por Andrew Stanton y McKenna Harris, su sólido debut refleja la hábil gestión de Disney y Pixar de la saga Toy Story, que ya cuenta con 31 años de historia.

Toy Story 5 tuvo un costo estimado de producción de 250 millones de dólares y fácilmente otros 100 millones para su comercialización.

Imagen de la película "Toy Story 5". Foto: Archivo. Pixar/Pixar

La temporada de verano de Hollywood, representa históricamente el 40% de la recaudación anual en taquilla. En lo que va de temporada, los espectadores en Estados Unidos llevan gastados alrededor de 1.850 millones de dólares en entradas, un aumento del 16% del mismo periodo de 2025. El verano de Hollywood no había tenido un comienzo tan prometedor desde 2019, cuando la venta de entradas alcanzó los 1.870 millones de dólares.

Aún quedan por llegar varios éxitos de taquilla. Entre ellos se encuentran Minions & Monsters, este jueves; también la esperada La Odisea de Christopher Nolan que cuenta con un imponente elenco y llega el 17 de julio y Spider-Man: Un Nuevo Día que protagonizan Tom Holland y Zendaya, el 31 de julio.