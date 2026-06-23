La revelación de Matt Smith sobre el desafío de humanizar a Daemon Targaryen y su obsesión con el riesgo

Uno va preparado para el encanto de Matt Smith, estrella de Doctor Who y The Crown. El guionista Steven Moffat, que los conoce hace dos décadas, describió su capacidad para dominar una habitación como algo casi ridículo.

“Todos los que alguna vez hablan con Matt creen que probablemente son el mejor amigo de Matt”, dijo. “No, simplemente fuiste “matteado” por Matt Smith”.

Después de darse a conocer en 2010 como la undécima encarnación del Doctor en la querida fantasía de la BBC Doctor Who, un papel de una simpatía casi demencial, pasó los años siguientes interpretando asesinos, misántropos y hombres sometidos de forma incómoda a esposas poderosas.

Ha tomado su deslumbrante atractivo -una gran sonrisa, ese mechón de cabello castaño que cae hacia un lado- y lo ha aplicado a la clase de hombres que podrían cortarle los labios a un rival con unas tijeras sin filo, como hizo en el macabro thriller Lost River. (“En realidad, fue bastante divertido”, dijo Smith sobre la escena).

Matt Smith y Emma D'Arcy en "House of the dragon". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Cuando interpreta a estos hombres, los grandes ojos de Smith se estrechan hasta volverse rendijas, su calidez natural se vuelve helada.

En House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que volvió a HBO para su tercera temporada el domingo, interpreta a Daemon Targaryen, un príncipe de cabello plateado que mata con facilidad y sin remordimientos. Las salpicaduras de sangre le quedan muy bien. En manos de Smith, Daemon resulta casi simpático.

Smith siente empatía por todos los hombres que interpreta, a pesar de las cosas terribles que hacen.

“Definitivamente salgo a defenderlos”, dijo. Señaló, eso sí, una excepción razonable: Charles Manson, a quien interpretó en la película de 2018 Charlie Says).

“Necesitamos nuestros villanos”, dijo Smith. “No es que quiera interpretar únicamente eso por el resto de mi vida”.

Pero es lo que interpreta ahora, por razones que no podía articular del todo.

Antes de ser actor, Smith fue un jugador de fútbol con aspiraciones profesionales. Cuando una lesión terminó todo aquello, llegó, con cierto recelo, a una producción escolar de Doce hombres en pugna. Estaba lejos de la cancha pero Smith descubrió que la preparación intensa y la sensación de riesgo y liberación no eran tan distintas de un partido. Sigue sintiéndose atraído por la precariedad, por lo que llamó una especie de precipicio.

La pasión que antes llevaba al fútbol la volcó en la actuación, creando lo que Karen Gillan, su compañera en Doctor Who, describió como “un enfoque absolutamente implacable hacia la actuación, casi atlético”.

Smith pronto se unió al Teatro Nacional Juvenil, una cantera de formación para generaciones de actores ingleses. Comenzó a trabajar profesionalmente mientras estudiaba drama y escritura creativa en la Universidad de East Anglia, apareciendo en una obra en el Royal Court y en otra, de Simon Stephens, que finalmente pasó al Teatro Nacional.

Matt Smith en "House of the dragon". Foto: Archivo.

Luego llegó un papel en el drama de la BBC Party Animals en 2007. Uno o dos años después, fue convocado para la primera de muchas audiciones para interpretar al Doctor en Doctor Who. Smith tenía 26 años.

Su primer proyecto después de Doctor Who fue una adaptación musical de American Psycho: interpretó a Patrick Bateman, el psicópata del título. “Definitivamente, de manera consciente, pensé: “Quiero salir a interpretar a los malos”, dijo.

No es un actor de transformación. Tiene un rostro y una manera de ser que no cambian fácilmente, pero quería llevar su simpatía innata hasta sus límites.

“Siempre me ha interesado el elemento sorpresa, incluso para uno mismo”, dijo.

Su siguiente gran papel fue el de un joven príncipe Felipe en The Crown para Netflix. Felipe, consorte real de la reina Isabel II, quizás no era un villano ni un psicópata. Pero en sus últimos años tenía la reputación de ser torpe y racista. Aun así, Smith descubrió que no era tan distinto del Doctor o Patrick Bateman.

“Todos son una especie de marginados incomprendidos”, dijo y parece una exageración, especialmente en el caso de Felipe.

Matt Smith y Claire Foy en la serie "The Crown" de Netflix. Foto: Archivo.

Smith dice esta atracción hacia estos personajes más oscuros era artística, y no específicamente personal, aunque lo personal es algo de lo que Smith no desea hablar. Hay un núcleo de algo privado, incluso sombrío, debajo de ese exterior elegante, y hay elementos de su trabajo que preferiría mantener ocultos.

“Es importante mantener esas cosas en secreto”, dijo sobre las emociones específicas que aporta a Daemon.

El papel, otro antihéroe, no le interesó inmediatamente. Antiguamente considerado el sucesor de su hermano como rey, Daemon es dejado de lado en favor de su sobrina Rhaenyra, con quien más tarde se casa. Smith ya había sido parte de una gran franquicia de fantasía y no estaba buscando otra. También le preocupaba que Daemon, que debe someterse a Rhaenyra, pudiera parecerse demasiado a Felipe. (Todavía se preocupa por eso).

Pero después de reunirse con el showrunner Ryan Condal y conversar sobre la escala de la serie, aceptó hacer una prueba de pantalla. Lo atrajo lo que llamó el don de Daemon para “la poesía, el destino, el fatalismo, el romance y, supongo, una especie de lujuria psicopática por la violencia”.

Emma D'Arcy y Matt Smith en "House of the dragon". Foto: Archivo.

“El trabajo consiste en lograr que las personas reconozcan todas esas cosas, no solamente esta versión reducida de él, la del villano”, dijo Smith. “Es egoísta, es violento, es sádico a veces. Pero también es un ser humano”.

Smith no pudo decir si Daemon sobrevivirá hasta la próxima temporada, la última de la serie. Una vez que complete sus obligaciones promocionales de esta, espera tomarse un tiempo libre, “tomarse cada día como viene, tratar de regar mis rosas”, dijo, y parecía querer decirlo literalmente.

Ese es un escape de los hombres malos que interpreta, pero esos hombres malos también son una liberación del trabajo cotidiano de la constancia y la amabilidad y un giro hacia el riesgo, hacia ese precipicio.

“Es un regalo increíble”, dijo. “Qué gran trabajo es poder ir, ponerse una peluca, blandir una espada y llamar a eso un maldito trabajo”.