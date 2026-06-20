Dos años es mucho tiempo para sostener una guerra. Pasaron dos años desde que la segunda temporada de House of the Dragon cerró con una Rhaenyra Targaryen desesperada, dragones desequilibrados y una batalla civil que nunca terminaba de estallar del todo. Han sido dos largos años para una audiencia que esperaban que la Danza de los Dragones finalmente se convirtiera en lo que prometían los libros de George R. R. Martin. Mañana, a las 22.00 llega la tercera temporada a HBO (también a HBO Max), que llega con un comentario casi unánime de la crítica: esto es lo que tenían que haber hecho antes.

Tiene un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes en sus primeras evaluaciones.

House of the Dragon (basado en el libro Danza de dragones de la saga de Martin) arrancó en 2022 con una promesa difícil: contar la historia de la caída de la Casa Targaryen sin la enorme sombra de Game of Thrones, la serie cuyo final no convenció al público y dejó a media audiencia con el sabor amargo de ocho temporadas que no supieron cerrarse.

Lo que sí comparten, no hay que encariñarse con ningún personaje, porque puede durar poco en la serie.

Esta precuela, ambientada casi 200 años antes de los hechos de Game of Thrones, inicia con un hecho que parece menor: la decisión del rey Viserys I de nombrar a su hija Rhaenyra como heredera al trono de Poniente, rompiendo siglos de tradición.

Esa decisión fue la semilla de una guerra civil que dividiría el reino en dos bandos irreconciliables de la familia Targaryen. Los Negros, o sea los partidarios de Rhaenyra (Emma D’Arcy), contra los Verdes, seguidores de la reina Alicent Hightower (Olivia Cooke) y su hijo Aegon II (Tom Glynn-Carney).

Así, cuando llegó la Batalla de Reposo del Grajo (al final de la temporada 2), la serie mostró de qué era capaz. La princesa Rhaenys murió. El rey Aegon II quedó físicamente destrozado. Y Rhaenyra, desesperada, recurrió a los llamados “Semillas de Dragón”, (bastardos de origen valyrio como Hugh Martillo y Ulf el Blanco), para equilibrar una balanza de poder que se inclinaba en su contra. El cierre de la temporada prometía una guerra total, que recién ahora ocurre.

“Todo el conflicto que se desató al final de la segunda temporada retoma su curso en la tercera, con facciones divididas en ambos bandos, pero ahora existen divisiones dentro de las divisiones, y estas seguirán acentuándose. Seguiremos viendo a personas egoístas cometer atrocidades en nombre del orgullo, el poder, el ego y la familia”, dijo el showrunner de la serie, Ryan Condal a Empire.

Inicio de la despedida

La tercera temporada comenzará con la Batalla del Graznate, uno de los principales enfrentamientos militares de esa guerra civil conocida en los libros de George R.R. Martin como la Danza de Dragones. Es algo que Condal y el diseñador de producción Jim Clay han estado preparando durante un tiempo. “Sí, esto nos ha obsesionado a Jim y a mí durante casi cuatro años, al igual que a Kevin de la Noy, nuestro productor, quien tuvo que encargarse de la logística y el presupuesto. Pero sí, puedo afirmar con seguridad que esta secuencia es diferente a todo lo que se ha hecho antes en televisión”, dijo Condal.

“Sin duda, la cantidad de trabajo de construcción que ustedes (sobre Clay y su equipo) hicieron solo para un episodio es una locura y, francamente, irresponsable. Pero era necesario para contar la historia. Es un momento crucial en la serie”, agregó.

Hablando de la tercera temporada, Condal comentó: “Esta es, con mucha diferencia, la temporada más ambiciosa que hemos hecho. Me refiero a la cantidad de días de rodaje, la cantidad de locaciones, la cantidad de construcción que Jim y su equipo realizaron”.

Imagen de la serie "House of the Dragon". Foto: Difusión.

Sobre la Batalla del Gaznate, el enorme enfrentamiento naval, el showrunner la describió como “posiblemente el episodio de televisión más ambicioso jamás realizado, solo por el nivel de producción”.

Claro que el eje central de la temporada es la evolución de Rhaenyra Targaryen. Los críticos señalan que Emma D’Arcy entrega su mejor trabajo hasta ahora. La reina que en las temporadas anteriores buscaba diplomacia e intentaba gobernar sin convertirse en lo que la guerra exigía, desaparece en esta entrega. En su lugar aparece alguien que finalmente entiende el costo real del poder: una líder capaz de ejecutar a un oponente con sus propias manos para reafirmar su autoridad, descrita por los críticos como más “humana y excéntrica” que antes, alejada del personaje que a veces parecía existir solo como figura simbólica. Es la Rhaenyra que la serie necesitaba mostrar desde hace tiempo.

A su lado, Daemon Targaryen regresa transformado por su paso por el castillo de Harrenhal. Matt Smith, que ya había convertido a uno de los personajes más complejos de la serie en algo genuinamente inquietante, encuentra aquí una nueva dimensión: la de un hombre que volvió al lado de su esposa con una lealtad renovada y una desesperación compartida: vencer a sus enemigos.

Matt Smith y Emma D'Arcy en "House of the Dragon". Foto: Difusión.

Lo que la tercera temporada parecería confirmar es que la serie encontró finalmente su voz. No la voz de Game of Thrones, (ni la de El caballero de los siete reinos que se debutó este año y ofició como bocanada de aire fresco a la historia encorsetada en castillos), sino la propia: una tragedia familiar de tintes shakespearianos donde nadie tiene razón del todo, donde el poder corrompe con la misma eficiencia a los que lo buscan y a los que intentan resistirlo, y donde los dragones, que en otras historias serían símbolo de grandeza, aparecen aquí como armas que destruyen a quienes los montan tanto como a quienes enfrentan.

HBO ya confirmó que la cuarta temporada de House of the Dragon será la última, por lo que cada capítulo de esta temporada . Desde mañana, cada domingo HBO lanzará un episodio de esta serie que ya se desprendió de su predecesora, y que ahora busca preparar el terreno para un final que esté a la altura de lo prometido.