Las series de junio: lo nuevo de Harlan Coben, la vuelta de "La casa del dragón", el final de "El oso" y más

El sexto mes del año llega cargado de estrenos en las plataformas de streaming, con regresos esperados, nuevas apuestas internacionales y varias series que mezclan crimen, drama, romance y fantasía. Entre documentales sobre estrellas pop, thrillers de populares autores, kdramas y producciones basadas en best sellers, el mes tendrá novedades prácticamente todos los días.

Como suele ocurrir, Netflix concentrará buena parte de los lanzamientos más comentados, con el regreso de Avatar: la leyenda de Aang y nuevas series basadas en obras de Harlan Coben que siempre se convierten en tendencia. Mientras que HBO Max apostará nuevamente al universo de Game of Thrones con una nueva temporada de La casa del dragón, y Disney+, despedirá el premiado drama El oso que lanza su quinta y última temporada.

También habrá espacio para producciones históricas, comedias laborales, animación fantástica y dramas europeos, en una agenda que atraviesa distintos géneros y países de origen. Aquí un repaso por las 20 series imperdibles de junio.

Las series de Netflix

Michael Jackson: el veredicto. El 3 de junio llega esta miniserie que reconstruye el juicio contra Michael Jackson en 2003, cuando el cantante fue acusado de múltiples cargos de pederastia. La producción repasa el caso a partir de testimonios de personas que estuvieron dentro de la sala durante el proceso judicial y mediático que siguió al artista.

El 4 llega El testigo, miniserie británica creada por Rob Williams, guionista de éxitos como Killing Eve y The Man in the High Castle. La historia sigue a la pareja de Rachel Nickell, asesinada en un crimen que conmociona al Reino Unido, mientras intenta proteger a su hijo de dos años, único testigo del hecho, en medio de una investigación marcada por errores policiales.

El 10 se estrena la quinta temporada de la serie mexicana Rosario Tijeras que cuenta la historia de Rosario, una mujer vinculada al mundo del crimen y el narcotráfico. Y el 11 llega la quinta temporada del drama Dulces magnolias. Ese día también se suma la serie japonesa Hit viral. La trama se centra en Kota Shimura, un adolescente acosado en el liceo que se vuelve viral accidentalmente tras una pelea. A partir de ese episodio abre un canal de streaming para intentar salir de la pobreza.

Desde Sudáfrica llega El polígamo, el 12. La trama sigue a Joyce, influencer y figura popular en redes sociales, cuya aparente vida perfecta comienza a derrumbarse cuando salen a la luz las infidelidades de su marido.

Basada en una novela de Harlan Coben y protagonizada por Sam Worthington y Milo Ventimiglia, Te encontraré llega el 18, y ya es uno de los títulos más esperados del mes. Un hombre preso por el asesinato de su hijo recibe pruebas de que el niño podría seguir vivo y decide escapar para investigar qué ocurrió realmente.

Otra serie esperada en la plataforma es Oasis que llega el 19. Creada por Ramón Campos, responsable de Fariña, Velvet e Instinto, la trama se desarrolla en el resort más exclusivo del país, donde una misteriosa desaparición obliga a la policía a cerrar el complejo y convertir a todos los huéspedes en sospechosos.

Imagen de la serie "Avatar: la leyenda de Aang". Foto: Netflix.

El 25 de junio se estrena la segunda temporada de Avatar: la leyenda de Aang. Se trata de la adaptación en acción real de la clásica serie animada que continúa la historia de Aang y las cuatro naciones.

Como todos los meses también llega una dosis de Kdrama a la plataforma. Esta vez se trata de El chico de la última fila que se estrena el 26. En este policial, un profesor de literatura descubre el talento de uno de sus alumnos y comienza a darle clases de escritura, aunque el vínculo termina desatando situaciones cada vez más caóticas.

Prime Video

La plataforma de Amazon estrena, el 3, la quinta temporada de la docuserie Clarkson’s Farm, donde Jeremy Clarkson cuenta su experiencia administrando una granja.

Ese día también se estrena la cuarta temporada de la animada The Legend of Vox Machina. La trama retoma la historia un año después de los acontecimientos de Chroma Conclave, con el grupo separado y enfrentando una nueva amenaza que los obliga a reunirse.

Imagen de la serie "Cada año que pasé contigo". Foto: Justine Yeung/Prime Video

El 10 se estrena Cada año que pasé contigo. Se trata de una serie romántica basada en la novela de Carley Fortune. A lo largo de seis años, dos amigos de toda la vida intentan responder una pregunta persistente: si su primer amor estaba destinado a durar.

Desde Corea del Sur llega, el 22, See You at Work Tomorrow. Se trata de un kdrama protagonizado por Seo In-guk y Park Ji-Hyun. La serie sigue a una empleada de oficina atrapada en un mal trabajo que decide acercarse a su jefe para evitar una situación aún peor.

HBO Max

La plataforma tiene un solo estreno, que es uno de los más esperados del año: la tercera temporada de La casa del dragón que llega el 21. La serie ambientada en el universo de Game of Thrones vuelve con ocho episodios que se emitirán semanalmente hasta agosto. Basada en Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la historia se sitúa 200 años antes de la historia de Daenerys Targaryen y John Snow, y continúa el conflicto interno de la Casa Targaryen por el dominio de los siete reinos. El elenco incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint y Rhys Ifans.

Disney+

Creada por Mindy Kaling, el 2 se estrena No aptos para el trabajo. La trama de esta comedia se centra en cinco veinteañeros obsesionados con el trabajo que intentan abrirse camino profesional —y personal— en Manhattan.

Con premios en Cannes, el 8 llega Alice y Steve. La serie británica, premiada en Canneseries 2026, gira en torno a Alice, una mujer que entra en crisis cuando su mejor amigo comienza una relación con su hija de 26 años. Lo que empieza como una amistad cercana termina convirtiéndose en una disputa abierta.

También hay tiempo para las despedidas, ya que el 26 se estrena la quinta temporada de El oso. La premiada serie protagonizada por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri estrenará sus últimos episodios.

Paramount+

Con un imponente elenco, que incluye a Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith y Richard Gere , el 21 se estrena la segunda temporada del policial La agencia.

Universal+

El 2 llega Rey y Conquistador. Se trata de un drama épico medieval protagonizado por James Norton y Nikolaj Coster-Waldau. La serie retrata el enfrentamiento entre Harold Godwinson y Guillermo de Normandía en una de las disputas políticas y militares más importantes del siglo XI.

Imagen de la serie "Rey y conquistador". Foto: Lilja Jons

Nsnow

Al streaming de Nuevo Siglo se suma, el 18 la serie Mozart Mozart que llega a través del canal Film&Arts. La serie europea creada por Andreas Gutzeit, responsable de la exitosa Sisi, propone una mirada sobre la familia Mozart desde el punto de vista de Maria Anna “Nannerl” Mozart, la hermana del compositor, quien en la historia asume en secreto la identidad de Wolfgang Amadeus Mozart para abrirse camino en una sociedad que no reconocía el talento femenino.