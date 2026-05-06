Disney+ lanzó un episodio secreto de "El Oso" que está oculto en la plataforma: el truco para encontrarlo

En junio llega la temporada final de la serie El Oso (The Bear), que desde su estreno en 2022 se convirtió en una de las series más comentadas y premiadas de la televisión. Como antesala al final, este martes y sin ningún anuncio previo llegó a la plataforma Disney+ un episodio sorpresa. Y el secreto es tan grande que de manera deliberada permanece oculto en la plataforma: ninguno de los mecanismos habituales utilizado para destacar cada uno de los nuevos lanzamientos fue activado en este caso.

Para encontrarlo no queda otra que colocar en el buscador alguna letra o palabra clave, que en este caso corresponde al título del episodio: “Gary, Indiana”. Así aparece en el catálogo, sin ninguna conexión a la vista con el resto de las temporadas.

Concebido —desde el punto de vista del recorrido temporal de la serie— como una precuela, este episodio “escondido” se extiende a lo largo de una hora y nos lleva al pasado en compañía de Michael “Mikey” Berzatto (Jon Bernthal) y su primo Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) durante el viaje que ambos emprenden desde Chicago hasta la vecina ciudad de Gary (Indiana), distante a menos de 40 minutos por vía terrestre.

Imagen de la serie "El Oso". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

La exigua reseña oficial que acompaña este inesperado lanzamiento alude a la “complicada relación” entre los dos personajes, que además de primos se reconocen como amigos muy cercanos. Ni siquiera hubo imágenes de prensa difundidas por la plataforma para acompañar la novedad.

El episodio, según ese adelanto, nos lleva a descubrir “nuevas facetas del estado mental de Mikey, a la vez que ofrece una visión crucial del tipo de persona que es Richie” previa al momento en que el público lo conoce por primera vez en la temporada inicial de la serie. Ese retrato aporta “un contexto emocional que replantea su historia desde el principio”.

El episodio fue dirigido por Christopher Storer, creador y showrunner de la serie, y el guion lleva la firma compartida de Bernthal y Moss-Bachrach, que confirman y profundizan con sus intensas personificaciones (un verdadero tour de forcé actoral) el perfil que sus respectivos papeles ofrecen a lo largo de las cuatro temporadas de El Oso.

Imagen de la serie "The Bear". Foto: Archivo.

Al comienzo vemos al dúo a punto de iniciar el viaje mientras Richie se despide de Tiffany (Gillian Jacobs), que transita la etapa final de su embarazo. “¡Primos! ¡Primos! ¡Cugini! ¡Prepárense para Gary! Estamos muy emocionados de compartir finalmente esta pequeña aventura con Richie y Mikey”, adelantó Moss-Bachrach desde su cuenta oficial en Instagram al hacer la revelación.

El Oso ya tiene confirmada su quinta y última temporada, cuyo lanzamiento global en streaming está marcado para fines de junio, aunque resta saber la fecha exacta. Protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y el propio Moss-Bachrach, lleva ganados 21 premios Emmy y muchos otros reconocimientos. Las cuatro temporadas completas, a las que ahora se suma esta sorpresiva precuela, están disponibles en Disney+.

La Nación/GDA