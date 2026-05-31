La vuelta de "Scary Movie", la nueva película de Jennifer Lopez, Drelxer en vivo y más actividades para la semana

La primera semana de junio llegará cargada de actividades para todos los gustos en Montevideo. Entre el domingo 31 de mayo y el sábado 6 de junio habrá recitales internacionales, regresos esperados, estrenos teatrales, funciones especiales de cine y una nueva tanda de lanzamientos en streaming que marcarán la agenda cultural de los próximos días.

La música tendrá una semana especialmente intensa, con shows de Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Palito Ortega y Leo Maslíah, además de festivales y encuentros que reunirán a figuras locales de distintos géneros. También habrá espacio para el humor, con nuevas propuestas encabezadas por comediantes uruguayas y argentinas, y para el teatro, con estrenos y reposiciones en varias salas montevideanas.

A eso se sumará una cartelera de cine renovada, que combinará clásicos, sagas populares y grandes producciones, junto con varios estrenos destacados en plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video.

A continuación, una selección de actividades recomendadas para organizar la semana.

Los 40 años de "Pelotón", la vuelta de "Scary Movie" y "Amos del Universo"

La cartelera de cines se renueva con varios estrenos y funciones especiales. El martes, Movie exhibirá Pelotón para celebrar los 40 años de la película protagonizada por Willem Dafoe, Charlie Sheen y Tom Berenger. Luego, el miércoles se estrenará Scary Movie: terroríficamente incorrecta, el regreso de la exitosa saga de humor luego de 13 años y cinco películas. El jueves habrá más novedades: llegan Amos del Universo, con Jared Leto e Idris Elba; el tercer capítulo de la saga de terror Los Extraños y una función especial de The Amazing Digital Circus: el último acto, que completará la historia de Pomni.

Connie Ballarini y el regreso de "Las Colonas" al Movie

La agenda de espectáculos de humor tendrá varios estrenos y visitas. El jueves, las exconductoras de La culpa es de Colón —o sea, Catalina Ferrand, Denise Casaux, Leti Cohen, Lucía Rodríguez y Luciana Acuña— presentarán Noche de amigas en el Teatro Movie. El viernes, la argentina Connie Ballarini actuará en el Radisson, mientras que Agustina Aguilar estrenará Casi presente en el Espacio Zorrilla. Luego, el sábado, Alita Menéndez estrenará Cortisolada, comedia & cumbia en el Undermovie. Esa noche, además, Lea Bensasson repetirá Mi gran casamiento hebreo en Magnolio Sala.

Connie Ballarini, la humorista argentina que llena salas por Latinoamérica. Foto: cortesía Connie Ballarini.

Cuatro grandes shows en el Antel Arena y los 20 años de un clásico

La agenda musical de esta semana tendrá shows para todos los gustos. En el Antel Arena habrá cuatro grandes espectáculos: esta noche, Andrés Calamaro presentará la gira Como cantor, mientras que el jueves se celebrará el concierto a beneficio de Gonzalo Moratorio, en el que participarán 10 artistas, incluyendo a Spuntone & Mendaro, Gabriel Peluffo, Asaltantes con Patente, Los Fatales y El Chole. La noche siguiente, o sea, el viernes, el grupo argentino K4OS debutará en Montevideo, y el sábado y domingo, Jorge Drexler presentará Taracá, uno de los mejores discos uruguayos de lo que va de 2026.

Habrá mucho más en otros escenarios. Esta noche, Palito Ortega cantará en el Auditorio Nacional del Sodre, el jueves se celebrará el festival Montevideo Live Rock, que reunirá a Peyote Asesino y Traidores en MMBox, y el viernes Loli Molina cantará en Sociedad Urbana Villa Dolores. El sábado habrá más: Doberman celebrará su vuelta en MMBox y Leo Maslíah actuará en Sala Rondeau.

Luciano Cáceres, un regreso de Calderón y más en teatro

Las salas teatrales montevideanas se nutrirán con varias novedades. El martes, llega Díptico de los padres a la Sala Verdi y el miércoles se estrena Fanfarria (entra Lear) en El Galpón. El jueves, Luciano Cáceres traerá Muerde al Carrasco Lawn Tennis. Esa noche mucho más: Hilos: puntos de sutura se estrena en el Stella de Italia, Terrorismo emocional volverá a la Verdi y en El Galpón se podrá ver Los muertos —el clásico de Florencio Sánchez— en versión de Tabaré Rivero. El viernes, Ay! la miseria nos hará felices, de Gabriel Calderón, volverá a la Verdi, y el sábado Reikiavik llegará a la Zavala Muniz.

Llega la nueva película de Jennifer Lopez y se estrena documental sobre Michael Jackson

Es otra semana cargada de estrenos. El miércoles, Disney + incluirá en su catálogo Hoppers: operación castor, una de las películas más taquilleras del año. Ese día, además, Netflix lanzará Michael Jackson: el veredicto, una miniserie documental de tres episodios sobre los juicios de 2005 al cantante. Al día siguiente, la plataforma lanzará Poldi, un documental dedicado al futbolista alemán Luka Podolski. El viernes, La asistenta, la película protagonizada por Sydney Sweeney.