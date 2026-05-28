Estrenos de cine del 29 de mayo: Documental uruguayo, la nueva de Almodóvar, fenómeno viral y un maestro chino

Muchos estrenos de intetrés, además de El Partido. Allí hay que ubicar un documental uruguayo, la nueva de Almodóvar, un fenómeno viral llevado al cine y un maestro chino.

El documental nacional es Instinto de Andrés Varela y Carlos Morelli. Definida como “una historia sobre inclusión, instinto materno, aborto y normas sociales a través de la creación artística”, a partir de un grupo de mujeres, algunas de ellas con discapacidades, del grupo berlinés de teatro Thikwa, que preparan una obra que terminaron presentando en la Sala Zavala Muniz dentro del Fidae de 2025.

Lo que consiguen Varela (Maracaná, El niño que sueña y Morelli (Mi mundial) es emotivo y removedor.

También se estrena Amarga Navidad, en la que Almodóvar se pone en el centro como un director (interpretado por Leonardo Sbaraglia) que intenta escribir un guion (protagonizada por una directora, intepretada por Barbara Lennie). En ambos casos se plantea, entre otros temas, la vampirización que se permiten los escritores de las historias ajenas. Es un melodrama más cerebral de Almodovar que recurre al cine dentro del cine y la autoficción como recursos de la historia.

Y Backrooms es ese fenómeno que nació en YouTube y que, además, de una película menos aterradora de lo que pareciera pero muy intensa es una radiografía de nuevas formas de hacer y entender el cine. La dirige Kane Parsons (también conocido como Kane Pixels) que solo tiene 20 años y la responsabilidad de una película de A24 con estrellas de cine.

Y en Cinemateca Uruguaya se estrena Resurrección, la elogiadísima tercera película del chino Bi Gan, considerado uno de los grandes maestros del cine contemporáneo.