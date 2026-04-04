Más acción y nuevos personajes: la apuesta de "Super Mario Galaxy" para volver a romper récords en la taquilla

La ciudad de Kioto se vistió de gala para el preestreno mundial de Super Mario Galaxy: la película, que llegó este 1° de abril a los cines de Uruguay. Se trata de la nueva entrega de Nintendo e Illumination, que expande el mundo del fontanero más famoso de los videojuegos con una aventura “más grande, más rápida y con más acción”, según explicó a agencia Efe el actor Chris Pratt, que da su voz a Mario.

“Es una experiencia cinematográfica extraordinaria”, declaró Pratt durante su paso por la alfombra roja.

Desde primera hora de la tarde, el 28 de marzo, el Teatro Minamiza de Kioto se llenó de estrellas para dar la bienvenida a una secuela ambientada entre galaxias con la responsabilidad de suceder al fenómeno de 2023, que recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial y se situó como la segunda película de mayor recaudación de ese año —solo superada por el fenómeno Barbie— y como la decimoctava con mayor recaudación de la historia.

Bajo la atenta mirada de Shigeru Miyamoto, creador de la saga de Super Mario y productor de la película, desfilaron actores como Pratt o Charlie Day, que pone la voz al hermano de Mario, Luigi.

“Lo que lo hace especial es que hace cosas increíbles que si fuera por él mismo no haría, pero el amor que le tiene a su hermano lo empuja a hacerlo”, explicó Day sobre la evolución de su personaje, que en esta nueva entrega superará todos sus miedos.

Lejos de los tópicos

Inspirada en el universo del videojuego Super Mario Galaxy’ lanzado en 2007, la nueva película se vuelve a alejar del tópico de la damisela en apuros para adentrarse en las aventuras y los viajes de la Princesa Peach en una búsqueda por conocer sus orígenes.

La actriz Anya Taylor-Joy, que vuelve a interpretar a Peach en la película, captó los focos con un vestido inspirado en el cerezo japonés, que por estos días pinta de rosa las calles de la ciudad japonesa.

Mientras, su compañero Jack Black, que da vida al villano Bowser, desplegaba su carisma habitual tarareando melodías icónicas de la saga.

Black fue el responsable de “Peaches”, la canción de la primera entrega que se convirtió en un fenómeno en plataformas de streaming y en redes.

“Bowser es un misterio, ni siquiera él se entiende a sí mismo”, comentó el actor, antes de bromear: “¿Quiénes son sus padres? Sospecho que es Godzilla, pero no lo sé”.

Imagen de la película "Super Mario". Foto: Archivo.

Nuevos personajes en "Super Mario Galaxy"

La gran novedad en esta entrega es la aparición de conocidos personajes del videojuego, como el hijo del villano, Bowser Jr., con la voz de Benny Safdie, cuya relación con su padre se convierte en uno de los ejes del relato.

“Quiere hacer que su padre esté orgulloso. Mezclás eso con conquistar el universo y creás una enorme bola de locura”, explicó Safdie a Efe.

A su aparición se suman las de nuevos personajes como Rosalina o Yoshi, que amplían el imaginario de la saga y refuerzan su carácter coral.

“Es un sueño hecho realidad”, aseguró el ganador del Grammy Donald Glover, que se mete en la mente de Yoshi para darle voz y carácter. Un nuevo y carismático dragón que se volverá inseparable de los dos hermanos.

Videojuego Super Mario Bros. Imagen: Nintendo.

Un cierre para los 40 años de Super Mario

El estreno de la nueva película, que ya llegó a los cines uruguayos, sirve de colofón a un año de celebraciones por el 40 aniversario del nacimiento de Super Mario, a quien la crisis de los 40 parece haberle sentado de maravilla.

“Experimentamos mucho cuando empezamos la película para ver qué mundos nos interesaban más”, explicó a Efe el guionista del filme, Matthew Fogel, sobre el desafío de plasmar en la pantalla el inmenso universo de la popular saga.

La película quiere ser una evolución natural de los personajes, combinando el espectáculo de una cuidada animación, el humor y la emoción en una fórmula para volver a convertirse en la adaptación de un videojuego más exitosa de la historia del cine, como ya hizo su predecesora.

Agencia Efe