¿Qué ver este fin de semana en streaming? Una comedia delirante y más películas que acaban de pasar por cines
Una de crímenes que reúne a varias figuras centrales de Hollywood, una comedia sobre el rodaje de una remake de "Anaconda" y un elogiado drama de solo 97 minutos llegaron a streaming: por qué verlos.
Llega el fin de semana y, con él, las ganas de descansar en compañía de una buena —o al menos entretenida— película. Las plataformas de streaming están llenas de opciones, pero aquí va un repaso a tres novedades que tienen algo en común: hace muy poquito se vieron en cines en Uruguay, y ahora ya tienen un destino on demand, para ser disfrutadas desde cualquier sitio.
"Caminos del crimen": ladrones, policías y estrellas
Tras un paso casi fugaz por las salas de cine locales, la película Caminos del crimen ya encontró su nueva casa digital: Prime Video. Recién aterrizada en la plataforma, es la historia de un minucioso ladrón de joyas (Chris Hemsworth) que tiene desconcertada a la policía de Los Ángeles. Un detective (Mark Ruffalo) va tras sus pasos, pero todo se entrevera cuando en el juego del gato y el ratón se cruza una agente de seguros (Halle Berry) que complicará todo. Una curiosidad: el elenco mezcla a los Thor y Hulk del UCM con uno de los Joker y una de las Gatúbelas de las películas de DC.
Caminos del crimen
- Origen: Estados Unidos, 2025.
- Director: Bart Layton.
- Con: Chris Hemwsorth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry y gran elenco.
- ¿Dónde? Prime Video.
"Anaconda": comedia de enredos y algo de nostalgia
Jack Black es un director de cine frustrado y Paul Rudd un actor en crisis que logra convencer a su vieja pandilla de amigos de irse a filmar una remake de Anaconda (1997) o, como ellos dicen, una “secuela espiritual”. Pero el proyecto no es lo que parece y, como si fuera poco, el austero rodaje se volverá pesadilla real cuando una serpiente gigante empieza a hacer destrozos. En clave de comedia familiar y grotesca, esta Anaconda es más un proyecto a lo Scary Movie que una remake hecha y derecha. Pero puede hacer reír, y tiene un par de guiños a la medida de los nostálgicos.
Anaconda
- Origen: Estados Unidos, 2025.
- Director: Tom Gormican.
- Con: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn, Thandiwe Newton.
- Dónde: En HBO Max.
"Aún es de noche en Caracas": 97 minutos de tensión
Fue un pequeño fenómeno reciente en Uruguay, donde se exhibió en cines en funciones especiales que agotaron entradas. Ahora, Aún es de noche en Caracas llegó a Netflix para darle un impulso mundial a este drama social crudo, cercano y muy contemporáneo. La película, de 97 minutos, se ambienta en 2017 en la ciudad venezolana, en un clima tenso en el que Adelaida (Natalia Reyes) intenta escapar del país luego de la muerte de su madre y de que su casa resulte tomada. La construcción de ese derrotero en un clima hostil ha recogido elogios internacionales.
Aún es de noche en caracas
- Origen: Venezuela, México, 2025.
- Director: Mariana Rondón y Marité Ugás.
- Con: Natalia Reyes.
- Dónde: En Netflix.
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