Dónde ver "La pasión de Cristo", la película de Mel Gibson que es un clásico de Semana Santa y está en streaming

La Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario de los creyentes, ya que recuerda el sacrificio y la posterior resurrección de Jesucristo, momentos fundacionales de la fe católica.

Además de las ceremonias religiosas, el cine cuenta con varias películas que permiten conectar con ese relato, y desde hace más de 20 años, uno de los títulos destacados para estas fechas es La Pasión de Cristo, la violenta e intensa recreación de las últimas horas de Jesús, dirigida por Mel Gibson, y que se encuentra disponible en el streaming.

Desde su estreno, en 2004, la película se convirtió en un título tan exitoso como controvertido, y causó polémica por la violencia gráfica usada para retratar los castigos, torturas y humillaciones a las que se enfrentó Jesús.

La película, hablada en arameo que cuenta las últimas 12 horas de Jesús, está protagonizada por Jim Caviezel como Jesús, mientras que Maia Morgenstern interpreta a María, Monica Bellucci a María Magdalena, y Rosalinda Celentano a Satanás.

La película se basa en la Biblia aunque tiene diferencias con los Evangelios. Empieza luego de la Última Cena, cuando Jesús se retira a los olivos para mantenerse lejos de las tentaciones de Satanás. A partir de la traición de Judas, es arrestado y llevado adentro de las murallas de Jerusalén, donde fue enfrentado por los líderes fariseos por acusaciones de blasfemia. Allí tiene un juicio donde se resuelve que será condenado a muerte.

Lo que sigue son las torturas y humillaciones de los romanos contra Jesús, y el trayecto que llevó la cruz para su crucifixión.

Estrenada en febrero de 2004, la película se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de 622 millones de dólares, y consiguiendo además tres nominaciones a los premios Oscar: banda sonora, maquillaje y fotografía.

La pasión de Cristo está disponible en Netflix y en el paquete básico de NSNow.