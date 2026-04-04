"Daredevil": cómo resucitar una serie que Netflix canceló y por qué correr el riesgo de enloquecer a los fans

Dario Scardapane sabe que, para cierto sector del fandom de Marvel Studios, es el enemigo público número uno. Es el showrunner que el año pasado tomó una decisión radical sobre Foggy Nelson, el mejor amigo de Daredevil, en los primeros minutos de Daredevil: Born Again, la resurrección en Disney+ que los fans venían esperando —y reclamando activamente— desde que Netflix canceló su versión anterior en 2018.

“Vivo en una dirección no revelada”, dijo entre risas, unas semanas antes del estreno de la segunda temporada, que llegó el 24 de marzo a la plataforma y lanza episodios de manera semanal. Después se pone más reflexivo: “No, los fans sienten esto con muchísima pasión, y yo admiro y respeto esa pasión".

Las expectativas eran altas antes del estreno de la serie: para cuando Scardapane se sumó a la producción, a fines de 2023, Daredevil llevaba cinco años sin encabezar una serie propia. Mientras tanto, los fans habían impulsado una intensa campaña mediática para recuperar la serie de Netflix, que durante tres temporadas tuvo a Charlie Cox en el papel principal: un superhéroe ciego que combate el crimen de noche y, de día, es Matt Murdock, un abogado frustrado.

Finalmente, Disney+ tomó la posta, contrató a Matt Corman y Chris Ord como guionistas principales y recuperó parte del elenco original, entre ellos Cox y Vincent D’Onofrio como el villano Wilson Fisk, también conocido como Kingpin. Pero algo no terminaba de encajar, y el estudio reformuló el equipo creativo y convocó a Scardapane —que había sido guionista y productor de otra serie de Marvel en Netflix, The Punisher— para reemplazar a Corman y Ord.

Scardapane y su equipo tuvieron que reescribir a contrarreloj buena parte de las tramas. Rodaron tres episodios nuevos, incluido el piloto, y luego sumaron otros 10 días de filmación para conseguir el material necesario que permitiera ensamblarlo todo. Uno de los objetivos fue acercar Born Again al espíritu de la serie de Netflix, algo que el enfoque anterior prácticamente había dejado de lado. Eso implicó recuperar personajes centrales, entre ellos Karen Page y Frank Castle, interpretados por Deborah Ann Woll y Jon Bernthal.

Y también traer de vuelta a Elden Henson como Foggy… aunque por menos de 14 minutos. “Eso provocó una reacción muy fuerte, y no tomamos ese tipo de decisiones a la ligera”, dice Scardapane.

Esas decisiones formaron parte de un proceso que describe como “sumamente desafiante”, aunque también “bastante divertido”. De todos modos, reconoce: “Fue mucho más satisfactorio arrancar desde cero en la segunda temporada y solo contar esa historia”.

Cómo es la temporada 2 de "Daredevil: Born Again"

La nueva temporada transcurre seis meses después del final de la primera: Daredevil y su alter ego están escondidos.

Mientras New York City gime bajo el control del recién electo alcalde Fisk y su Fuerza Especial Antivigilantes, Matt organiza una resistencia clandestina. Como si fuera poco, su ex, Heather Glenn (Margarita Levieva), ahora trabaja dentro de la administración de Fisk.

Scardapane habló sobre el estreno de la segunda temporada, el impacto de los fans en las historias y algunas coincidencias inquietantes entre esta nueva entrega y la actualidad.

Daredevil y Jessica Jones en "Daredevil: Born Again". Foto: Disney+

—¿Alguna vez la reacción de los fans cambió el rumbo de una historia?

—Siento que yo también formo parte del fandom. Lo gracioso es que, para hacer lo mejor para los fans, tenés que darles una buena historia. Y si solo les das lo que ya vieron o lo que piden, te limitás. Cuando trabajás con una propiedad intelectual tan enorme como Marvel o Daredevil, hay muchísimos elementos entrando en ebullición al mismo tiempo. Así que lo que el fandom tiene para decir se escucha. Pero no es la brújula de todas las decisiones. Tampoco lo que dice el estudio ni lo que digo yo. Para mí, siempre gana la historia.

—La segunda temporada se desarrolló en un momento especialmente cargado, que incluyó las grandes redadas migratorias federales en Los Ángeles. ¿La actualidad los empujó a ser más conscientemente políticos esta vez?

—Es escalofriante: las redadas en Los Ángeles ocurrieron después de que filmáramos esas escenas. Nosotros ya nos habíamos sentado a escribir sabiendo que queríamos contar una historia de resistencia. Mirás a Nerón, a Augusto Pinochet o a Francisco Franco y lo increíble es que todos siguen un patrón parecido: formás una milicia, identificás un enemigo, intimidás y comprás a las élites para conseguir financiamiento, manipulás y silenciás a los medios. Hay un manual del autócrata y lo estudiamos a fondo en la sala de guionistas. Y de pronto: ahí está, ocurriendo afuera de nuestra ventana. Lo diría así: los guionistas de cómics son estudiantes de la historia, así que la próxima vez que vayas a votar, ¡leé un cómic! El pasado es prólogo, y nunca quisimos que esto fuera tan actual como al final fue.

—Sé que esto está pensado como entretenimiento, pero ¿esperan abrir discusión?

—La intención es hacer ambas cosas. Los cómics están dibujados con líneas marcadas y colores intensos, pero también pueden tener muchísimo matiz. Nosotros estamos tratando de escribir a un personaje que es abogado y que se enfrenta a un sistema judicial que ya no imparte justicia. Y hay varios momentos en esta temporada donde ves a Matt discutiendo, frustrándose, viendo cómo el Estado de derecho se pone patas arriba. Creo que esas conversaciones forman parte del entretenimiento.

—Matt Murdock ha pasado por muchísimo.

—Muchísimo, muchísimo.

—¿Dónde encuentran su territorio psicológico nuevo?

—Cuando volvimos a Daredevil después de casi 10 años, queríamos asegurarnos de reconocer y asumir ese tiempo transcurrido. Está más grande, más sabio, más maduro. La rabia que impulsa a un hombre joven que perdió a su padre ya no es lo que lo mueve ahora: ahora se trata de encontrar paz, redención, legado. En esta temporada construyó una relación muy real con Karen. El problema es que es amor en medio de un tiroteo: ¿puede durar?

—¿Qué se puede esperar de una tercera temporada?

—La Parte 1 y la Parte 2 de esta historia actual —Fisk convertido en alcalde y Matt liderando la resistencia— llegan a un punto inevitable. Y no, eso no significa de ninguna manera el final de la historia de Fisk. Hay varias etapas de los cómics que forman parte del imaginario de este universo, y tomamos fragmentos de distintas épocas, los mezclamos y los usamos como inspiración. Todo forma parte de la gran historia de la lucha de Matt Murdock con algo central: ser alguien que respeta profundamente la ley y al mismo tiempo la rompe de forma constante. Entre estos dos, la historia nunca termina.

Connie Chang, The New York Times