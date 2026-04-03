"En busca de Harry": cuándo se estrena en HBO Max el especial del detrás de cámaras de la serie "Harry Potter"

Es uno de los proyectos más colosales de la pantalla chica, y uno que cuenta con fanáticos en todo el mundo. Por eso, la serie de Harry Potter, que adaptará en cada temporada de ocho episodios cada uno de los libros de la saga literaria, se convirtió en uno de los títulos más esperados de la pantalla chica.

La primera temporada de serie de HBO Max, será Harry Potter y la piedra filosofal, como el primero de los siete libros de J.K. Rowling. Y desde su anuncio, cada noticia de la producción se ha convertido en tendencia: el anuncio que se encontró a los jóvenes protagonistas, así como los la elección de los profesores de Hogwarts. En los últimos días la cadena mostró las primeras imágenes y dio una nueva alegría a los fanáticos, adelantando el estreno para el 25 de diciembre de 2026.

Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry, y Alastair Stout y Arabella Stanton como Ron y Hermione, además de destacados nombres como John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (profesora McGonagall, Paapa Essiedu (profesor Snape) y Nick Frost (Hagrid), la serie dirigida por Mark Mylod presentó sus primer teaser el 25 de marzo. El video tiene más de nueve millones de visualizaciones en Youtube, y acumula más de 270 millones de en las redes sociales, siendo el trailer más visto en la historia de HBO y HBO Max.

Imagen de la serie "Harry Potter y la piedra filosofal". Foto: Aidan Monaghan.

Este jueves, HBO Max anunció un especial con el detrás de cámaras de la serie. Tiene como título En busca de Harry: El arte detrás de la magia y se estrenará el 5 de abril en HBO Max como adelanto de una de las series más esperadas del año.

El especial, narrado por Nick Frost, incluye entrevistas a John Lithgow y Paapa Essiedu y al equipo de diseñadores y artesanos involucrado en la creación del proyecto. También se contará la búsqueda del equipo de casting para encontrar a los jóvenes que interpretan a Harry, Ron y Hermione.

La sinopsis dice: "Una mirada al interior de la escala épica y el cuidado meticuloso detrás de la nueva serie de Harry Potter de HBO, contada a través de la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos que dan vida a los queridos libros de J.K. Rowling para una nueva generación".

El especial En busca de Harry: El arte detrás de la magia se estrena el 5 de abril en HBO Max.