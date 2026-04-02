Estrenos del 2 de abril: "Boda sangrienta 2", "Super Mario Galaxy" y "Jugada maestra" llegan a Uruguay

Mientras que el 44° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay llena de cine local y global a varias salas de Montevideo, otras películas renuevan la programación en el circuito comercial. Este jueves se estrenan tres, todas -a su manera- contundentes.

La primera es Boda sangrienta 2, secuela de una comedia de terror de 2019 con Samara Weaving en otro intento por sobrevivir. Esta vez, tras ganarle a la familia de su novio, Grace (Weaving) queda atrapada en otro juego mortal, como la presa de unos millonarios que se disputan el control del mundo. Solo que esta vez no está sola, ya que se suma su hermana (Kathryn Newton). El renovado elenco incluye a Elijah Wood, Sarah Michelle Geller y Shawn Hatosy de la serie The Pitt.

Para público adulto, la otra nueva opción es Jugada maestra, con dos de los actores del momento: Glen Powell, el nuevo galán favorito de Hollywood, y Margaret Qualley, quien cautivó al mundo en la película La sustancia.

Powell interpreta al hijo de una familia multimillonaria que decidió exiliarlo, y a la que vuelve intentando reconectar para reclamar la fortuna que, está convencido, le corresponde. Está dispuesto a todo.

Dirige John Patton Ford, cuyo único largometraje anterior es la interesante Emily, la criminal, con Aubrey Plaza.

Glen Powell. Foto: Archivo. Foto: Valerie Macon/AFP fotos

Las novedades se completan con Super Mario Galaxy: La película, animación sobre el fontanero más famoso del mundo y secuela de la película de 2023 que fue un absoluto récord de taquilla. La dupla de Aaron Horvath y Michael Jelenic repite en la dirección.

En la versión original las voces son de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy; hay funciones subtituladas en la agenda local.