"Toy Story 5" llega con una crítica al uso de las pantallas, suma a Bad Bunny y una canción de Taylor Swift

Antes de que las pantallas ocuparan cada minuto libre, la imaginación era un territorio inmenso. Un palo se convertía en espada, una caja en una nave espacial, y un libro o un juguete abría la puerta a mundos imposibles. Historias como La historia sin fin, Peter Pan o, Tomorrowland construyeron su encanto sobre esa capacidad tan humana de imaginar lo que no existe.

Hoy gran parte de esos universos llegan terminados. Las pantallas ofrecen imágenes, sonidos y respuestas instantáneas, reduciendo el espacio para inventar y soñar. Es justamente sobre esa tensión entre la creatividad y la tecnología que Toy Story 5 construye el conflicto de su nueva aventura.

¿Qué papel tienen los juguetes en la era de las pantallas y los videojuegos? En Toy Story 5, Buzz Lightyear, Woody y Jessie se enfrentan a este fenómeno, que amenaza con destruir la imaginación de los niños, en una nueva entrega de la saga.

"Toy Story 5". Foto: Difusión.

Tras haber tratado por encima el tema en Toy Story 4, Pixar quiso situar la cuestión de la tecnología y de su papel cada vez mayor en el centro de este nuevo capítulo, que se estrena esta semana en España y Latinoamérica.

“Muchos padres, como en la película, se dicen: 'mi hijo se está quedando atrás con respecto a los demás y tengo que iniciarlo en las nuevas tecnologías'. Y creo que actualmente hay muchas preguntas sobre este tema. Quizás deberíamos bajar el ritmo”, dice el director creativo de Pixar, Pete Docter.

En esta quinta entrega, Bonnie es una niña con una imaginación desbordante, pero a la que le cuesta hacer amigos, quienes están ensimismados con sus pantallas de celulares y tablets.

La vaquera Jessie, su muñeca preferida, tomó las riendas en la habitación desde la marcha de Woody, que al final de la cuarta entrega se fue a ocuparse de otros juguetes abandonados para ayudarlos a encontrar una segunda vida.

Un superpoder

Con la ayuda de Buzz Lightyear y de los demás juguetes, se propone como misión ayudar a Bonnie a hacer nuevos amigos.

Hasta el día en que aparece Lilypad, una pantalla interactiva con la que Bonnie puede jugar y conversar con los compañeros de su clase de danza. La niña se aleja entonces de sus viejos juguetes y ve cómo su imaginación se va reduciendo.

“Somos la única especie capaz de imaginar algo que no está justo delante de nosotros. De alguna manera, lo estamos desperdiciando. La atención es probablemente el recurso más escaso del que disponemos, y nos vendría muy bien ser un poco más conscientes de ello”, explica Docter, ganador de tres premios Oscar por las animaciones Up, una aventura de altura, Intensamente y Soul.

La película parte también de “un deseo de recordar a todo el mundo el superpoder al que tenemos acceso gracias a nuestra imaginación. Es mágico, puede que no recuerdes que tienes acceso a él, pero así es”, afirma la productora de la película, Lindsey Collins.

En Toy Story 5, los niños están como hipnotizados por la luz azul de sus tabletas, y los adultos parecen esclavos de sus teléfonos.

Invitados de lujo

Desde el principio de la saga, las películas cuentan con numerosas estrellas que prestan su voz a los personajes, como Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack o Keanu Reeves. Esta vez, también figuran el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la actriz española Penélope Cruz.

La versión en inglés con subtítulos se podrá ver solo en Movie Montevideo a las 21.10, y en el Life 21, también a las 21.10.

La actriz le da vida a un flamenco, mientras que Bad Bunny presta su voz a Pizza con gafas de sol, un juguete “cool y misterioso”, que forma parte de unos juguetes olvidados en una casita, adelantó Disney. El cantante está presente en la versión en inglés y en castellano.

Otra invitada de lujo en esta entrega es Taylor Swift, que compuso la canción “I knew it, I knew you” para la banda sonora.

“Siempre soñé con poder escribir para estos personajes a los que adoro desde que era una niña de 5 años viendo la primera Toy Story”, escribió la artista en Instagram.

Acerca de contar con la cantante, el director y guionista de la entrega, Andrew Staton, dijo a Disney: “Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que comprendió lo que estaba viviendo el personaje fue innegable. La canción está profundamente conectada con Toy Story. Tanto que, al escucharla por primera vez, sentimos de inmediato que siempre había pertenecido a ese universo, como si fuera un miembro de la familia perdido hacía tiempo. Fue cosa del destino”.

La primera "Toy Story". Foto: Archivo.

Volver al ruedo

Stanton ha estado desde el inicio de Toy Story. Fue uno de los nominados al Oscar a mejor guion original en 1995 por la primera entrega, y volvió a estarlo por Toy Story 3. Entre medio se llevó dos premios Oscar, a mejor animación por Buscando a Nemo y Wall-E, y dirigió series como Legión, Stranger Things y El problema de los tres cuerpos.

Sobre volver a esta franquicia, Stanton dijo a Disney: “Siempre imaginé que seguirían haciendo películas de Toy Story. Es un universo muy rico. Los juguetes en realidad no envejecen, pero el mundo sí. El paso del tiempo es parte de un aspecto tan interesante de una historia sobre la infancia, la crianza, crecer y seguir adelante. Los juguetes son los que observan todo eso”.

Quizás por eso, después de más de tres décadas, Toy Story sigue encontrando nuevas historias para contar. Porque las películas siempre hablaron de esa capacidad única de imaginar mundos que todavía no existen. Una facultad que, como recuerda esta entrega, sigue siendo uno de nuestros grandes superpoderes.