Qué hacer en Montevideo del 13 al 20 de junio: “Toy Story 5”, Zeballos en el Antel Arena y “Casablanca”

Montevideo tendrá una semana cargada de actividades culturales entre el domingo 13 y el sábado 20 de junio. La agenda incluye estrenos de cine y streaming, conciertos de artistas uruguayos, propuestas de música clásica y varios espectáculos teatrales repartidos en distintas salas de la ciudad.

Entre los destacados aparecen el regreso de Casablanca a la pantalla grande, la llegada de Toy Story 5 a los cines y una nueva tanda de estrenos en plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+. A eso se suman recitales de Zeballos, Leo Maslíah, Nico Ibarburu y otros músicos nacionales, además de una intensa programación vinculada a la música clásica en el Auditorio Adela Reta y el Teatro Solís.

La semana también ofrecerá opciones para quienes prefieran el teatro, con el regreso de Atrevidas, el estreno de Mal tiempo (el 83) y propuestas de humor y dramaturgia contemporánea. A continuación, una selección de actividades para aprovechar durante los próximos días en Montevideo.

"Toy Story 5", "Casablanca" y más para ver en cines

La cartelera de cines tiene varias novedades y un regreso importante. Uno de esos clásicos que vuelve a la pantalla grande es Casablanca. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizan esta ganadora del Oscar a mejor película en 1944, que se proyectará el martes en Movie Punta Carretas. Además, desde el miércoles se exhibirá Toy Story 5. El jueves, en tanto, se estrenarán la película de terror Hokum: La Maldición de la Bruja, protagonizada por Adam Scott y David Wilmot, y el drama alemán Dos fiscales, de Sergei Loznitsa, que integró la Selección Oficial de Cannes del año pasado.

Leo Maslíah. Zeballos y muchos más conciertos

La propuesta musical de esta semana estará marcada por la presencia de distintos artistas uruguayos. Hoy, Rodra y Nico Ibarburu se unirán a La Jamba, un colectivo uruguayo de improvisación musical, en Sociedad Urbana Villa Dolores. En ese mismo escenario, Chillan las Bestias repasará su repertorio el jueves. Celebrar ofrecerá hoy su tercer y último espectáculo en el Teatro Solís. Por su parte, Leo Maslíah y Fernando Cortizo se presentarán por tercera vez en El Hormiguero Bar el jueves. El sábado, el rapero Zeballos dará su primer recital en el Antel Arena, donde presentará su nuevo disco.

Claudia Fernández, Laura Falero y dos obras de teatro

La agenda teatral tendrá algunas novedades y regresos. El jueves, por ejemplo, Claudia Fernández volverá al Undermovie para presentar una nueva función de Atrevidas, el unipersonal en el que homenajea a varias mujeres que hicieron historia. La noche siguiente, en el mismo escenario, Laura Falero y Adelina Perdomo ofrecerán Comedia de especialidad. Por otra parte, el sábado se estrenará Mal tiempo (el 83) en El Tinglado, una obra que se presenta como una comedia ácida y sensible. Esa noche también se podrá ver Cómo llorar en una casa llena de niños en el Centro Cultural Florencio Sánchez.

Claudia Fernández. Foto: Carla Baldiseri. Peinó: Utopía peluquería. Maquillaje: Dahiana Di Vito. Vestido: Gau

Varias citas de música clásica en Montevideo

La música clásica tendrá una semana intensa con presentaciones en el Auditorio Adela Reta y el Teatro Solís. El lunes y martes se presentará en el Sodre Movimiento en miscelánea, un espectáculo que fusiona flamenco, música y pintura, dirigido por la bailaora y artista uruguaya Dayana González.

El miércoles, Tutto Mozart propondrá un recorrido por la obra del compositor austríaco bajo la dirección de Antonio Domenighini. El jueves, el contrabajista Carlos Weiske y la pianista Mariana Airaudo combinarán su música con el arte plástico de Beatriz Zoppolo en Entre cuadros y notas.

El viernes se celebrará una gala aniversario por los 15 años de la Orquesta Juvenil del Sodre y los 10 años del Coro Nacional de Niños. El concierto sinfónico-coral, dirigido por Ariel Britos, incluirá obras de Tchaikovsky, Sarasate y Jenkins.

El Teatro Solís también recibirá música clásica esta semana. El martes, en el marco de la temporada del Centro Cultural de Música, se presentará el prestigioso Trío Sitkovetsky, que interpretará obras de Haydn, Schumann y Beethoven para violín, cello y piano.

Varios estrenos para ver en streaming

Será otra semana con varios estrenos en las plataformas de streaming. Este martes, Netflix estrenará la tercera temporada de Las cheerleaders de los Dallas Cowboys, mientras que el jueves llegará Te encontraré, una miniserie basada en una novela de Harlan Coben y protagonizada por Sam Worthington y Milo Ventimiglia.

El viernes también se sumarán al catálogo de la plataforma Oasis, la nueva serie de Ramón Campos (Fariña y El caso Asunta); el K-drama Maridos en acción; y la comedia romántica Mensajes de voz para Isabella, protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson.

Además, el miércoles llegarán a Prime Video Culpa tuya: Londres y a Disney+ el especial The Simpsons Extreme Makeover: Homer Edition.