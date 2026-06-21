Qué hacer en Montevideo del 21 al 27 de junio: “Minions” en cine, "El oso" en streaming, show de Airbag y más

La semana que comienza llega cargada de espectáculos para toda la familia, además de mucha música, cine y novedades en los servicios de streaming.

Aquí un repaso por las cosas para hacer en la semana del 21 al 27 de junio en Montevideo.

Dragones, chefs y la saga azul de James Cameron

Los estrenos de streaming terminarán con la espera de los fanáticos. A partir de hoy estará disponible por HBO Max el primer episodio de la tercera temporada de House of the Dragon, el exitoso spin-off de Game of Thrones. El miércoles llegará la tercera película de la saga Avatar, Fuego y cenizas, dirigida por James Cameron y estrenada en cines en 2025, a Disney +. En la misma plataforma, se estrenará el jueves la quinta y final temporada de The Bear. A diferencia de las entregas anteriores, todos los episodios estarán disponibles el mismo día. El viernes estrenará Torrente presidente en Netflix.

Un español en el Solís y dos programas para dos maestros

La propuesta de música clásica para esta semana incluye visitas del exterior y homenajes. Javier Perianes, uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional, dará un concierto este martes en el Teatro Solís. El programa incluye a Chopin, Falla y Albéniz. El miércoles, en el marco de la Temporada de Música de Cámara, habrá un concierto por los 270 años de Mozart en el Auditorio Vaz Ferreira del Sodre. El mismo día, pero en el Solís, la Filarmónica de Montevideo presentará Beethoven #1, un concierto que propone recorrer el nacimiento de la modernidad musical.

Airbag va por el Antel Arena y varios shows en Montevideo

El escenario musical tendrá a bandas argentinas como protagonistas. El sábado, Airbag presentará su álbum El Club de la Pelea II en el Antel Arena. El jueves, la banda de indie rock Usted Señalemelo llegará con su tour Terminos y Condiciones a la Sala del Museo en Montevideo. En el plano nacional, el grupo de rap DosTresCinco despedirá Sol de Otoño, su último trabajo, este sábado en la Sala Rondeau. Maia Castro homeajeará a la música popular sudamericana -con canciones de artistas como Alfredo Zitarrosa y Violeta Parra- este jueves en el Teatro ACJ junto a un dúo de guitarras.

Los Minions, el retorno de “Jackass” y Frida Kahlo

La cartelera de cines ofrece estrenos de distintos géneros y para todas las edades. Mañana se proyectará Algo ha cambiado: Un viaje quijotesco al Pappo’s Blues, un documental de Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma que sigue al músico argentino Pappo en los años 90 y relata el regreso del organista Melvyn “Deacon” Jones a Argentina. En consonancia con el género documental, a partir del martes estará en salas el premiado Frida Khalo. La artista. El ícono. El miércoles llegará a la gran pantalla la esperada Supergirl, basada en el personaje homónimo de DC Comics. El jueves habrá tres estrenos: Minions & Monstruos, una secuela de la exitosa franquicia que tiene como protagonista a los seres amarillos; Jackass: La Última y Nos Vamos, el regreso de la pandilla de Johnny Knoxville que conoció el éxito a principios del 2000 por televisión; y Bleach Thousandyear BloodWar The Calamity, el final del anime de Bleach, que narra el colapso de los Tres Mundos tras la caída del Rey del Alma.

Vuelta a la gran pantalla desde Kurosawa a “Casablanca”

Esta semana, varios clásicos tendrán una nueva oportunidad de proyectarse en salas de cine. Mañana a las 19.00 habrá una función especial de Casablanca (1942) en el Movie Punta Carretas. Luego de la película, se realizará un conversatorio con Fernán Cisnero, editor de Espectáculos de El País. Un rato antes, a las 17.00 y en la Sala B de la Nelly Goitiño, el Cine Arte del Sodre presentará Los siete samurais (1954), una de las películas más memorables del director japonés Akira Kurosawa. Luego, a las 20.50, se podrá ver La fuente de la doncella (1960), del sueco Ingmar Bergman.