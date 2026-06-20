Cambios en la TV: humor mundialista en Canal 10 y ajustes en Canal 12 por el encuentro Uruguay - Cabo Verde

La televisión uruguaya continúa mostrando novedades debido al Mundial que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos. Todos los canales cuentan con enviados y ciclos dedicados a la Copa del Mundo 2026, en su horario central.

Hay móviles en vivo, programas dedicados a analizar los encuentros, para mostrar los goles, y cómo se vive desde afuera de la cancha y en las ciudades que ofician de Sede para los encuentros de la Cleleste.

A esa grilla de la televisión local se suma Nunca favoritos, el programa que conducen Daro Kneubuhler y Gastón Carbajal desde Miami en Canal 10.

Oficialmente el programa comenzó el pasado sábado a la noche, después de Subrayado, donde se mostró el color y la fiesta de la Copa del Mundo, aunque el ciclo de humor, turismo y fútbol suma más emisiones en la pantalla del 10.

Eso se debe a que el pasado viernes finalizó el ciclo Por la camiseta que conduce Rafa Cotelo, y en su lugar Canal 10 pondrá Nunca Favoritos. Irá los viernes al término de Polémica en el Bar, y mantendrá los sábados de noche al término de Subrayado.

Las novedades de la grilla no se detienen ahí, ya que Canal 10 anunció que este domingo 21 de junio, luego de Subrayado no se emite La Previa de Gran Hermano que conducen Agustín Gil y Eliana Dide. Eso se debe a que la primera parte de la Gala de Eliminación del reality argentino que lleva adelante Santiago Del Moro comenzará a las 21.15.

El equipo de La Tele para la cobertura del Mundial 2026. Foto: Archivo. Foto: Gentileza Teledoce.

El domingo, en Canal 12 habrá una jornada especial en la previa al partido de Uruguay contra Cabo Verde que se jugará a las 19.00. A las 10.00 llega el Polideportivo, y a las 13.00 horario especial de Motores en punta. A las 14.00, también en horario especial estará Comisario Rex, y a las 15.00 será el turno de Polideportivo Mundial con la previa del segundo encuentro de Uruguay en la Copa del Mundo.

A las 17.00 en horario especial llega Telemundo dominical, y a las 18.55 se proyecta la serie Chicago Fire. A las 21.00 llega el humor con Caraduras, y a las 22.00 post encuentro se emite El diario de la copa - debate.

El encuentro de Uruguay contra Cabo Verde del Mundial 2026 se podrá ver en televisión abierta, a las 19.00 por Canal 5.

Federico Viñas festeja el gol de Maximiliano Araujo durante el partido Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

Además, desde la semana próxima llegan más cambios a la pantalla de La Tele, ya que La otra cara del mundial que conducen Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota irá de lunes a viernes a las 21.50, mientras que A todo o Nada y Doc, a las 22.45.