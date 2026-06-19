Periodista argentina apuntó contra Diego Forlán y aseguró que tiene a su esposa Paz Cardoso "escondida"

Mientras sigue en boca de los uruguayos por el ida y vuelta que protagonizó días atrás con el cantante uruguayo Charly Sosa durante la cobertura del Mundial 2026, el nombre de Zaira Nara volvió a instalarse en los medios argentinos. Esta vez, sin embargo, el foco estuvo puesto en una vieja historia: su frustrado matrimonio con Diego Forlán —que dejó la recordada frase 'menos mal que no me casé'— y las razones detrás de aquella ruptura que sacudió a la farándula rioplatense allá por 2011.

El debate se dio el miércoles en LAM (América), luego de que se comentaran unas declaraciones del streamer Daro Zenzerovic sobre la modelo y empresaria. El influencer recordó la relación entre Nara y el exfutbolista uruguayo y sostuvo que Forlán "se salvó" de casarse con ella, reavivando una polémica que parecía haber quedado en el pasado.

"Se estaban por casar, iban a firmar un contrato prenupcial y automáticamente a ella se le fue el amor. Ahí es donde digo, obvio que se salvó Forlán. Hoy tiene una familia, está casado, el tipo buscó lo que quería y es feliz. Zaira a su forma es feliz también", dijo Daro, entre otras cosas.

A partir de ahí, el panel repasó distintas versiones sobre la separación, el supuesto contrato prenupcial y la intervención de las familias. Ángel de Brito recordó que la suspensión de la boda fue uno de los grandes escándalos mediáticos de la época y aseguró que, por entonces, mantuvo diálogo con integrantes de la familia del exfutbolista. "Es un señor y es amado en Uruguay. Toda su familia es amada. Tienen una fundación", afirmó sobre el exdelantero. Destacó, además, que nunca quiso referirse públicamente al tema: "Jamás abrió el pico".

El conductor también recordó una vieja versión según la cual Andrés Nara, padre de Zaira, le habría pedido a Forlán que le trajera desde Estados Unidos un repuesto para una lancha, episodio que —según relató— generó un fuerte malestar en aquel momento.

A su vez, Laura Ubfal opinó que Daro opinaba con "con un poquito de prejuicio y machismo", y sostuvo que en las negociaciones por el supuesto acuerdo prenupcial también habría tenido injerencia la familia del exfutbolista. "Ahí estuvo la familia Forlán exigiéndole", lanzó.

Sin embargo, el comentario que más repercusión tuvo llegó cuando Ubfal opinó sobre el presente familiar de Forlán. "Que yo sepa, la mujer de Forlán no laburó nunca más, la tiene escondida", disparó sobre Paz Cardoso, madre de sus cuatro hijos.

Diego Forlán y Zaira Nara cuando eran pareja.

Sus compañeras intentaron matizar la afirmación. Karina Iavícoli aseguró que había visto recientemente a Cardoso y la definió como "divina", mientras que Ubfal aclaró que se refería a que había optado por dedicarse a la crianza de sus hijos dentro de una estructura familiar más tradicional.

#LAM que se lave la boca Ufbal antes de hablar de la esposa de Forlan.

No es botinera, su familia tiene más plata y abolengo que la de Forlan.

Fue jugadora de la selección uruguaya de hockey. Es empresaria y madre de 4 hijos. — Laura (@KokochaNoEs) June 18, 2026

Los dichos no pasaron inadvertidos en redes sociales. Varios usuarios salieron en defensa de Paz Cardoso, recordando que fue jugadora de hockey, empresaria y que proviene de una familia con una posición económica consolidada. Otros cuestionaron a Ubfal por considerar que sus comentarios resultaban prejuiciosos y contradictorios con el discurso feminista que suele sostener públicamente.

Sobre el final, De Brito intentó bajar el tono de la discusión y explicó que cuando se hablaba de que Forlán había formado una "buena familia" se hacía referencia a que, desde que terminó su relación con Zaira Nara, mantuvo un perfil bajo y alejado de escándalos mediáticos.