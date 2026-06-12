Fuertes cambios en "Polémica en el bar": vuelve Sergio Puglia y se suma una periodista ex Canal 12

Los viajes por la cobertura del Mundial 2026 obligó a realizar movimientos importantes en el equipo de Polémica en el bar, el ciclo de debate y entretenimiento de Canal 10, que este viernes presentará una mesa con varias novedades.

Las modificaciones responden a las ausencias temporales de varios de sus integrantes habituales. Por estos días, Jorge Piñeyrúa, Daro Kneubuhler, Gastón Carbajal y Julio Ríos se encuentran en Estados Unidos siguiendo las alternativas de la Copa del Mundo. A ellos se suma también la ausencia del periodista Jorge Balmelli, quien se encuentra en el exterior.

Ante este escenario, la producción del programa debió recurrir a sustituciones para mantener el funcionamiento del programa. La principal novedad será el regreso de Sergio Puglia, una de las figuras históricas vinculadas al formato, quien asumirá la conducción de la emisión.

Además, se incorporará al menos de manera temporal la periodista Ana Matyszczyk, ex panelista de Desayunos Informales de Canal 12 y actualmente integrante del equipo de FIX.

Ana Matyszczyk. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Del plantel habitual permanecerán en la mesa Sofía Romano, Christian Font y Luciana Acuña, quienes acompañarán a los nuevos integrantes en una edición marcada por las ausencias mundialistas.

La propuesta mantendrá su tradicional combinación de actualidad, debate y entretenimiento, y contará además con invitados especiales. Este viernes participarán el periodista deportivo Alberto Pérez, integrante de Las voces del fútbol, y la comediante Denise Casaux.

Los cambios se mantendrán mientras dure la cobertura internacional de varios de los integrantes del programa, que siguen de cerca las incidencias del Mundial 2026 desde territorio estadounidense.

