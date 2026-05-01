Airbag vuelve a Uruguay con "El Club de la Pelea II": fecha, lugar, precios y cómo será la venta de entradas

Airbag vuelve a Uruguay y la expectativa no es menor. La banda liderada por los hermanos Sardelli, uno de los fenómenos más convocantes del rock argentino actual, anunció su regreso a Montevideo como parte de la gira El Club de la Pelea II.

La cita será el sábado 27 de junio en el Antel Arena, y las entradas se venderán a través de Tickantel en dos etapas. El martes a las 12.00 comenzará una preventa exclusiva para clientes Santander, que se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. De quedar remanente, la venta general se habilitará el miércoles a las 12.01.

Los precios de las entradas irán de 1800 a 3600 pesos.

Esta será la tercera vez que el grupo argentino se presente en el estadio cerrado. La primera fue en 2024, en el marco de la gira Jinetes cromados, y la segunda en 2025, con la presentación de El Club de la Pelea I. En esa ocasión, la banda agotó dos funciones, y todo indica que podría repetir el hito.

El regreso se da, además, en el mejor momento del proyecto. A las dos funciones agotadas en Montevideo se suma un 2025 que cerró con cinco estadios River Plate completos, un hito poco frecuente para el rock argentino actual.

En paralelo, el trío recorrió más de 20 ciudades en ocho países, con una gira de más de 30 shows que reunió a más de un millón de personas.

Airbag está formado por Patricio, Guido y Gastón Sardelli, tres hermanos de Don Torcuato que empezaron a tocar en la adolescencia, fundaron el proyecto en 1999 y, entre el hard rock, el pop y la balada, saltaron a la fama en 2004 con Airbag, su disco debut, que incluía éxitos como “La partida de la gitana” y “Solo aquí”.

Uno de sus mayores éxitos es “Por mil noches”, publicado en 2013 pero todavía habitual en el Top 50 de Spotify en Uruguay y Argentina. Otros hits son “Pensamientos”, “Cae el sol” y “Ganas de verte”, que interpretarán en su show del Antel Arena junto a varias novedades, como “Asuntos pendientes” y “Blues del infierno”.