En la previa al show en Montevideo, Orishas visitó a Lacalle Pou y agradeció mensaje contra presidente de Cuba

Yotuel Romero, uno de los integrantes del la banda cubana Orishas, mantuvo este jueves un encuentro con el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en lo que es la previa del concierto que el dúo dará esta noche en el Teatro de Verano.

Según pudo saber El País, Romero agradeció a Lacalle Pou que el exmandatario haya recitado un fragmento de una canción cuya autoría es del grupo durante la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en el año 2021.

En concreto, Lacalle Pou citó una estrofa de la canción Patria Vida: "Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente".

En una entrevista con El País publicada este jueves, Roldán González -el otro integrante del grupo- comentó que Lacalle Pou "le dijo en la cara al dictador parte de nuestra canción y para todo el exilio cubano fue muy importante. Mi madre me enseñó que hay que ser agradecido, y yo le agradezco al expresidente por eso".

Orishas en Uruguay

Orishas, el grupo cubano considerado uno de los más emblemáticos de la música urbana en español, se presenta este 30 de abril en el Teatro de Verano, de la mano de la gira Represent Cuba 2026.

Con canciones que fueron muy populares en su tiempo como "Represent", que inspira el nombre de la gira, o "A lo cubano", la banda logró sobresalir en un tiempo en que la música urbana estaba lejos de ser el sonido predominante que es hoy.

Fundado en 1999, el grupo lanzó su primer disco en el año 2000, A lo cubano, y causó sensación despertando el interés de la prensa americana (del norte al sur) y sonando en todas las radios. Mantuvieron una intensa actividad durante 10 años hasta que se separaron por diferencia de criterios.

Desde entonces hubo dos nuevos capítulos, uno iniciado en 2016 y el que comenzó en 2021 y llega hasta hoy.