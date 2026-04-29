Agarrate Catalina llega al Tiny Desk con Milo J y hace historia en el escenario más viral: cuándo se estrena

La alianza artística entre Milo J y Agarrate Catalina no para de crecer y ahora da un paso más: es que la murga uruguaya acompañará al cantante argentino en su presentación en el Tiny Desk, el concierto íntimo más famoso y viral del mundo que realiza la radio estadounidense NPR.

El formato de shows breves del que han participado desde Bad Bunny a Dua Lipa, Justin Bieber o los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, se graba en las oficinas de la emisora, ubicadas en Washington D.C., y se emite de manera gratuita en YouTube, con un alcance global y un impacto masivo en redes sociales. El Tiny Desk de Milo J se estrenará este jueves a las 13.00 (hora de Uruguay) a través de YouTube.

Milo J será el último latinoamericano en sumarse a la propuesta, en plena expansión de su disco La vida era más corta, que marcó su entrada por la puerta grande al universo del folclore. El álbum acaba de tener una doble presentación en vivo con entradas agotadas en el Antel Arena, con el aporte de una comitiva de la murga que, por cuestiones de agenda, no tuvo a ninguno de los hermanos Cardozo (Tabaré, Yamandú y Martín) sobre el escenario, algo que nunca había ocurrido.

La Catalina está festejando 25 años de vida y esta será la primera vez que el género murga uruguaya llegará al Tiny Desk, un ciclo en el que ya han estado Jorge Drexler y la bajista Patricia Ligia, en su caso tocando con Karol G y Grupo Frontera. Drexler es el único músico uruguayo que ha tenido un Tiny propio.

Milo J en el Antel Arena. Foto: Foca @eseelfoca.

Milo y la Catalina se cruzaron por primera vez cuando el joven artista y Bizarrap citaron a la murga para una presentación en los Latin Grammy. Desde entonces, el vínculo se volvió cada vez más estrecho: compartieron una actuación en el ciclo de streaming ¡FA! y se invitaron mutuamente a diferentes recitales, hasta que la murga grabó todos los coros de La vida era más corta.

Finalmente, varios de sus componentes están girando con Milo por América Latina, llevando el repertorio del álbum al vivo e incluyendo también, como en el caso del Antel Arena, una versión de "Negra murguera" de Bersuit Vergarabat. Ahora, el Tiny Desk supone un hito más en su cruce, pero también en la proyección internacional de una propuesta bien latinoamericana.