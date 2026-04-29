La madrina del punk, Patti Smith, es distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, considerada "la madrina del punk", ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Patricia "Patti" Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos), cuyas composiciones oscilan entre lo poético y lo musical, ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como "Because the night", coescrito con Bruce Springsteen, o "People have the power".

Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan, y apasionada de Federico García Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas "garage" de rock de finales de los sesenta.

El acta del jurado del premio, presidido por la bailaora y coreógrafa española María Pagés, resalta que la "impetuosa creatividad" de Smith "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

"Intérprete de estilo vigoroso", Smith ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", recoge el acta leída en la ciudad de Oviedo, al norte de España.

Como escritora, ha transmitido además "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias", y "con una actitud inconformista y transgresora" se ha convertido en "ejemplo para muchas artistas".

Patti Smith durante su show en Uruguay. Foto: Archivo. Ilya S. Savenok/Getty Images for Tibet House

"Ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones", concluye el jurado.

Smith, que se ha impuesto a otras cincuenta y cuatro candidaturas de una treintena de nacionalidades, toma el relevo como ganadora de este premio de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes está destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

Autora de varios poemarios y artista visual, Smith saltó a la fama con su álbum debut, Horses (1975), con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

Ese álbum se volvería emblemático por el componente poético de sus letras en contraste con sus severos acordes y su voz rasgada, entre el simbolismo de Rimbaud y el carisma de Jim Morrison, un paraguas asimismo de los inadaptados y los librepensadores.

"Jesucristo murió por los pecados de alguien, pero no por los míos", proclamaba en el subversivo inicio de aquel disco con "Gloria: In Excelsis Deo", una invitación a la reflexión crítica que atizó conciencias y que define una actitud que nunca abandonó y que mantiene hoy en día en redes sociales.

Eran los años del CBGB, el mítico local neoyorquino por el que pasaría buena parte de una nueva y vibrante escena cultural, con los poetas Allen Ginsberg o William Burroughs entre ellos, también su entonces pareja, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, al que dedicaría su libro más conocido, "Just Kids" (2010, en español publicado como Éramos unos niños), que inmortaliza aquellos días y que recibió el National Book Award en EE.UU.

Porque si algo ha movido desde el principio a esta amante declarada de las líneas de Roberto Bolaño, Haruki Murakami, Jack Kerouac o Paul Verlaine es la escritura y, por encima de ello, la poesía.

"Desde el sur de Jersey en 1965 vine a Nueva York sólo para deambular por sus calles, y nada me parecía más romántico que sentarme a escribir poesía en una cafetería del Greenwich Village", escribiría en otra de sus obras biográficas, "M Train" (Lumen, 2016).

En todas esas páginas y canciones también queda claro que si otro aspecto define su vida es el amor, a sus hijos y en especial en su matrimonio con el guitarrista Fred "Sonic" Smith, fallecido en 1994.

Todavía hoy en sus conciertos esta feminista orgullosa se refiere a él como "el mejor novio del mundo", y a él dedica otra de sus canciones inmortales: "Because The Night".

Patti Smith en Uruguay

La artista se presentó por primera vez en Uruguay el 20 de noviembre de 2019, ofreciendo un histórico concierto en el Teatro de Verano como parte del festival Primavera 0. Previo a su llegada, charló con El País, y dijo: "Decían que era una cantante de punk y sí, tengo raíces punk, pero también me gusta la música clásica, la ópera, recito poesía... Sólo trato de evolucionar como artista, no estoy estancada en un género particular. Me gusta aprender cosas nuevas, pero cualquier parte de mí que la gente dijera que era más del origen del punk rock, todavía estoy allí. Pero también me preocupa la humanidad, nuestro entorno; tengo un montón de preocupaciones globales, y eso siempre aparece en los conciertos.".

Además del show en Montevideo, Patti Smith fue reconocida como Visitante Ilustre de Montevideo en una ceremonia con el intendente Christian Di Candia.

Agencia EFE