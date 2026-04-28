Abel Pintos anuncia doble show en Uruguay para festejar 30 años de carrera: fechas, lugar y entradas

Abel Pintos volverá a Montevideo en una escala de su gira Abel 30 Años, en la que —como ya se anuncia en el título— repasará sus tres décadas de éxitos.

Será el 1° y 2 de agosto en el Auditorio Nacional del Sodre Adela Reta. Las entradas estarán disponibles en Tickantel desde el mediodía del 5 de mayo (el martes próximo) con una preventa exclusiva con tarjetas de crédito Santander. La venta general quedará abierta desde el mediodía del 7 de mayo.

"Me llena de alegría regresar al Sodre y poder compartir con ustedes dos noches especiales. Vamos a recorrer las canciones que nos trajeron hasta hoy y a presentarles música nueva para seguir este camino juntos", dijo el artista.

El tour Abel 30 Años comenzó a fines de 2025 y desde entonces recorrió varias provincias y ciudades; todas, anuncia su producción, con localidades agotadas. El cierre de año fue ante más de 20 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires. Para mayo tiene cuatro presentaciones anunciadas en España.

La última presentación de Abel Pintos en Montevideo fue en febrero de 2025 con un show compartido con Luciano Pereyra en el Antel Arena. Luego, en la Semana de Turismo de ese año, actuó en la Semana de la Cerveza en Paysandú.

Abel 30 Años “marca un nuevo hito en su carrera que quedará guardado para siempre en la memoria y en el corazón no sólo de cada uno de sus más fieles seguidores, sino también del propio Abel”, se anuncia. La producción local del concierto está a cargo de Piano Piano.

El anuncio del regreso de Abel —quien actualmente es jurado del programa de talentos Es mi sueño, que en Uruguay se emite por Canal 4— llega en la misma semana en que Tan Biónica confirmó su vuelta a Montevideo, donde va camino a agotar dos Antel Arena. Las entradas para el primero se vendieron en apenas ocho horas.