Furor por Tan Biónica en Uruguay: la banda agotó entradas en ocho horas y sumó función en Antel Arena; la fecha

Tan Biónica atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. A tres años de su regreso a los escenarios, la banda liderada por Chano Charpentier anunció su vuelta a Uruguay para presentar El regreso, el disco que sella su reencuentro, y desató furor entre sus fanáticos: ya agotó una función en el Antel Arena y acaba de confirmar una segunda fecha.

El show fue anunciado el viernes por la tarde como parte de la gira de presentación del álbum —el primero de estudio en una década—, que también recorrerá distintas ciudades de Argentina y España. La preventa de entradas, exclusiva para clientes de Banco Santander, comenzó ayer a las 13.00 y la demanda fue tal que ni siquiera se llegó a la instancia de venta general prevista para el miércoles.

La función inicialmente anunciada para el sábado 19 de setiembre en el Antel Arena se agotó en apenas ocho horas. Ante la alta demanda, se sumó un nuevo show para el viernes 18. Las entradas ya están disponibles a través de Tickantel y los precios van de 2.100 a 4.650 pesos; el campo será de pie.

Desde su regreso, Tan Biónica convirtió al Antel Arena en el epicentro de sus presentaciones en Montevideo: se presentó allí en 2024 y 2025, y en esta última ocasión ofreció dos funciones con localidades agotadas. Todo indica que volverán a repetir ese hito.

A su vez, la banda se presentó en distintos puntos de Uruguay: en el Open Park —donde el 28 de diciembre de 2023 concretó su primer show local desde 2015—, así como en el Minas y Abril de Lavalleja y en la Semana de la Cerveza de Paysandú.

Recital de Tan Biónica en la gira "La Ultima Noche Magica" en el Antel Arena. Foto: Darwin Borrelli / El País

El repertorio del show en Montevideo incluirá varias canciones de El regreso, publicado el 4 de noviembre —en un guiño directo a La melodía de Dios, uno de sus mayores éxitos— y que cuenta con colaboraciones de artistas como Andrés Calamaro, Airbag y Nicki Nicole.

En paralelo, el grupo lanzó recientemente La última noche mágica en vivo, un álbum grabado durante su presentación en el Estadio Monumental. El trabajo reúne 15 canciones e incluye colaboraciones con Miranda! en “Ella”, Abel Pintos en “Obsesionario en La mayor” y nuevamente Airbag en “Arruinarse”. El repertorio recupera, además, gran parte del orden y la dinámica de los shows que la banda presentó en Open Park en 2023 y en el Antel Arena en 2024.