Tan Biónica vuelve a Uruguay con "El regreso": cuándo, dónde, precios y cómo será la venta de entradas

La banda argentina Tan Biónica anunció su regreso a Uruguay con el disco que sella su vuelta definitiva. El grupo liderado por Chano Charpentier presentará El regreso, su primer álbum en una década, en el marco de una gira que recorrerá varias ciudades de Argentina y España, y que también incluirá escalas en Montevideo y Ciudad de México.

La cita será el sábado 19 de setiembre en el Antel Arena, recinto que se transformó en su base en la capital desde el retorno del grupo en 2023. Allí la banda ya se presentó en 2024 y 2025; en esta última ocasión, con dos funciones agotadas.

Para este nuevo show, las entradas se venderán a través de Tickantel con dos etapas: una preventa exclusiva para clientes Santander, que comenzará el lunes a las 13.00 y se extenderá hasta el miércoles a las 12.59, y una venta general que se habilitará ese mismo día a las 13.00.

Según supo El País, los precios de las entradas irán de 2100 a 4650 pesos. El campo volverá a ser de pie —como en sus presentaciones anteriores en el Antel Arena— y tendrá un costo de 2900 pesos.

Desde que Tan Biónica celebró su regreso, se presentó en varios puntos de Uruguay. Además de sus shows en Montevideo, el grupo pasó por el Open Park de Punta del Este —donde el 28 de diciembre de 2023 concretó su primer recital local desde 2015—, el festival Minas y Abril en Lavalleja y la Semana de la Cerveza de Paysandú.

Chano Charpentier. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais.

El repertorio del show en el Antel Arena incluirá varias canciones de El regreso, publicado el 4 de noviembre —en un guiño directo a “La melodía de Dios”, uno de sus mayores éxitos— y que cuenta con colaboraciones de figuras como Andrés Calamaro, Airbag y Nicki Nicole.

Con esta última grabaron “Boquitas pintadas”, una rareza dentro de su discografía. La canción, en realidad, formaba parte de Tapa de moda, un demo registrado en 2001, cuando el proyecto se hacía llamar Biónica Electrónica, y que años después circuló entre fanáticos a través de redes sociales. Nicki Nicole, fan confesa del grupo, la rescató en 2023 al interpretarla como invitada durante uno de los shows en el Estadio de Vélez (Buenos Aires). Finalmente, terminaron grabándola juntos.

En paralelo, el grupo publicó recientemente La última noche mágica en vivo, un álbum grabado durante su presentación en el estadio de Estadio de River. El trabajo presenta 15 canciones de su repertorio e incluye tres colaboraciones: “Ella”, junto a Miranda!; “Obsesionario en La mayor”, con Abel Pintos; y “Arruinarse”, junto a Airbag. El repertorio, además, recupera buena parte del orden y la dinámica de los shows que la banda presentó en Open Park en 2023 y en el Antel Arena en 2024.