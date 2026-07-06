Spider-Man vuelve a tejer su red: "Un nuevo día" arrasa en la preventa de entradas para el estreno del 29 de julio

Durante la primera semana de la preventa de la nueva película de Spider-Man -que lleva como subtítulo Un nuevo día- los niveles de demanda superaron las expectativas iniciales.

Los canales oficiales y los puntos de venta adheridos reportaron un volumen de operaciones elevado, lo que indica un interés sostenido por parte de distintos sectores de la audiencia.

Este éxito inicial de taquilla coloca a este lanzamiento entre los más relevantes del año en su categoría, al menos en lo que hace a su predicamento comercial. Y resta confirmar si mantendrá ese ritmo en las próximas semanas. La respuesta del público parece estar asociada tanto al reconocimiento de la marca como a la expectativa generada en torno a esta nueva entrega.

Un "nuevo" Peter Parker

La historia retoma los acontecimientos al final de Sin camino a casa, una película que significó un importante logro comercial, y que también fue aceptado por muchos seguidores de esta versión de la franquicia, con Tom Holland como protagonista.

Buena parte de esa recepción se debió a lo que muchos interpretaron como un mimo tanto a los fans de la actual franquicia, como aquellos que en su momento acudieron a ver la trilogía dirigida por Sam Raimi -con Tobey Maguire como el Hombre Araña- y el díptico protagonizado por Andrew Garfield, estrenado en 2012 y 2014 respectivamente.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield. Foto: Marvel.

Pero también hubo una minoría que objetó un guion un tanto enrevesado e inflado. En parte, lo que esa minoría señaló fue que Sin camino a casa tenía demasiados personajes. Además del regreso de tanto Maguire como Garfield, había toda una galería de villanos y personajes secundarios importantes.

Pero esas críticas no hicieron mella en el entusiasmo de los seguidores del Universo Marvel y acá estamos de nuevo, con altas expectativas ante lo que será el regreso de Peter Parker. En parte, ese renovado voto de confianza tiene algo que ver con la presencia del director Destin Daniel Cretton, quien contribuyó a que Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos fuera una vistosa y entretenida película de artes marciales con superhéroes dando las patadas y los puñetazos.

Cuando arranca la película, nadie recuerda quién es Peter Parker. Ni sus amigos, ni sus antiguos compañeros, ni el resto del mundo. El hechicero supremo de este universo, el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) hizo eso posible gracias a un poderoso hechizo.

Ahora Peter vive prácticamente solo y dedica su vida por completo a combatir el crimen como el Hombre Araña en su ciudad natal, Nueva York.

Imagen: Marvel.

Sin embargo, esa presión psicológica y emocional comienza a pasarle factura mientras aparece una nueva amenaza relacionada con una extraña transformación que él mismo experimenta.

En la nueva entrega aparecen también personajes de otros dominios del Universo Marvel, como Punisher (Jon Bernthal) y Escorpión, la primera vez que ese villano entra en las películas de la marca. También está un viejo conocido de esta franquicia, Mark Ruffalo, que repite su papel como Hulk.

El título de esta entrega hace referencia al arco argumental de las historietas homónimas, publicadas en su momento (2008) y que vuelven a colocar al protagonista en un ambiente más cercano a los orígenes del personaje, con menos aventuras “cósmicas” y un mayor énfasis en aspectos costumbristas y cotidianos del héroe.

Este, además de sus problemas emocionales, deberá lidiar con transformaciones de índole más sustanciales, que tienen que ver con las habilidades supernaturales que posee.

La película es una importante apuesta para los estudios Marvel luego de varias entregas que dejaron un gusto agridulce entre los millones de fanáticos.