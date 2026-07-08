El emotivo mensaje de Yisela Moreira de vacaciones en Villa Serrana: "Nuestro valor no depende de los demás"

Yisela Moreira es una de las caras más reconocibles de la televisión uruguaya. Conduce el noticiero de Canal 4, y es una activa figura en las redes sociales, donde comparte consejos y reflexiones, muestra el detrás de cámaras de su trabajo, y hace trends junto a su colega de Teledía, Roberto Hernández.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 141.000 seguidores, la periodista mostró algunos momentos de la escapada que disfrutó junto a su familia en Villa Serrana durante las vacaciones de invierno. Ya de regreso a la rutina laboral, decidió compartir nuevas postales del viaje acompañadas de un mensaje sobre el amor propio y la importancia de priorizar el bienestar personal.

"Empezamos a sanar el día que dejamos de tratarnos como nuestro peor juez y empezamos a convertirnos en nuestro lugar seguro", escribió al comienzo de una publicación que rápidamente recibió cientos de reacciones y comentarios de sus seguidores.

La conductora profundizó esa idea al señalar que quererse también implica "poner límites, elegir la paz antes que la aprobación, descansar sin culpa, volver a empezar las veces que haga falta y recordar que nuestro valor nunca dependió de cumplir las expectativas de los demás". Y concluyó con una reflexión: "Quizás el amor que tanto buscamos afuera siempre estuvo esperando que primero lo construyéramos adentro".

El mensaje cerró con otra frase que resume el espíritu de la publicación: "Y cuando eso pasa... cambia la forma en la que vivimos, elegimos y amamos".

Yisela Moreira. Foto: Archivo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Además del texto principal, Moreira acompañó cada una de las imágenes del carrete con breves reflexiones. "¿Te das el amor que das?", preguntó en una de ellas, antes de compartir pensamientos como: "Espero mucho porque soy mucho. Y doy mucho"; "Nadie puede amarte como necesitas. Ese es tu trabajo"; "Sin forzar, porque si ese lugar es tuyo… te lo dan"; y "Dejá de romantizar el mínimo esfuerzo de los demás". Todas las frases confluyen en una misma invitación: aprender a valorarse y construir el amor propio antes de buscar la validación en los demás.