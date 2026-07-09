Yamandú Orsi sorprendió al aire a periodistas de Canal 12 y Canal 10 con preguntas incómodas: el video

Una nueva instancia de “Señal intervenida”, el segmento de Aire Rico (Del Sol), dejó un momento inesperado este miércoles. En esta ocasión, los productores Nicolás Khoury y Macarena Saavedra tomaron la conducción del programa y distintos dirigentes políticos se encargaron de entrevistar a Jorge Balmelli y Nicolás Batalla, que debieron responder preguntas incómodas al aire, incluidas algunas enviadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El primer cómplice en dar la cara fue el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien agradeció la posibilidad de poder incomodar a quienes supieron hacerlo con él en más de una ocasión. A ambos conductores les pidió que eligieran entre sus programas de televisión —Batalla conduce Desayunos informales (Canal 12) y Balmelli integra el panel de Polémica en el bar (Canal 10)— o el ciclo radial Aire Rico.

Balmelli tomó primero la palabra y respondió de forma contundente: "Aire Rico". Y agregó sin tapujos: "Soy muy transparente, siempre voy a estar del lado del que me pague más".

Batalla siguió el juego y también contestó sin dudar: "Aire Rico". Aunque enseguida aclaró entre risas que, como la pregunta había sido hecha allí, su respuesta era esa. "Si me preguntás de mañana, es Desayunos informales", bromeó.

Después fue el turno de la diputada del MPP Julieta Sierra, quien decidió poner contra las cuerdas a Nicolás Batalla. Le pidió que eligiera qué político de cada partido le parecía "un tipazo" o "una tipaza". "Esto es mucho más de lo que estoy dispuesto a dar", lanzó el periodista entre risas antes de responder. F

inalmente, mencionó al diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, al senador Sebastián Sabini por el Frente Amplio y al diputado Sebastián Andújar por el Partido Nacional, aunque aclaró que no tenía amigos en política y que elegía a quienes le daban "pinta de ser buen loco".

Otros de los que pasaron por esta edición de "Señal intervenida" fueron Pablo Mieres, Robert Silva, Javier García y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Macarena Saavedra contó que había decidido invitar también al presidente Orsi, convencida de que difícilmente respondiera. Para sorpresa de todos, aceptó sumarse al juego y envió dos preguntas especialmente dirigidas a los conductores.

El periodista Nicolás Batalla en "Aire Rico". Foto: captura de pantalla de Youtube

A Balmelli primero lo elogió por su estilo como entrevistador y luego quiso saber cómo hacía para bajar la adrenalina después de las notas más tensas. El periodista respondió que, muchas veces, esa intensidad le impide dormir temprano.

"Cuando es de noche me cuesta mucho bajar. Una de las razones por las que me termino durmiendo a las cinco de la mañana es porque esa adrenalina de la nota picante, del ida y vuelta, te deja muy arriba", confesó. Agregó que evita quedarse leyendo las redes sociales y que su fórmula consiste en dejar el teléfono, refugiarse en la vida familiar y darse "una ducha caliente".

Orsi también apeló al humor con Batalla. Primero le preguntó por una colección de muñecos que, según había escuchado, tenía desde chico, e incluso contó que él conserva los de Ultra Seven. Después quiso saber cómo se definía futbolísticamente en Darling, el club canario donde jugaron ambos.

"Seguramente nadie me recuerde por nada porque no hice historia; me caracterizaba por la corrida desordenada", respondió entre risas Batalla, antes de revelar que sí tiene una colección de Playmobil cuando El País lanzó una edición especial junto a libros. "Cuando era chico no podía acceder a las cajas grandes y me volvía loco mirándolas en la juguetería. Después aproveché esa colección y me la fui comprando", cerró.