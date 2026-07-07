Carballo reveló la decisión que tomó cuando se enteró al aire en Canal 4 de la muerte de José Mujica

La visita de Luis Alberto Carballo a Algo que decir, el ciclo que durante el Mundial conducen Manuela Da Silveira y Sofía Rodríguez por Teledoce, dejó una anécdota hasta ahora desconocida. El conductor de Algo contigo (Canal 4) recordó cómo reaccionó el día en que falleció el expresidente José "Pepe" Mujica y utilizó esa experiencia para reflexionar sobre la importancia de verificar la información antes de comunicarla.

La conversación surgió a partir de la reciente polémica que protagonizó Florencia Peña en la vecina orilla. La actriz anunció al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, un dato que resultó ser falso. El episodio generó un fuerte rechazo, obligó a una rectificación pública y derivó en consecuencias dentro de Luzu TV, la desvinculación de Peña, que por estos días terminó en la justicia.

El episodio, demás, reavivió el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores frente a noticias de alto impacto. Consultado sobre el caso, Carballo consideró que detrás de lo ocurrido hubo "un poco de inexperiencia", tanto de la conductora como del equipo que estaba detrás de cámaras. "Mala leche no creo", opinó.

Fue entonces cuando recordó una situación que le tocó atravesar el 13 de mayo de 2025. Mientras conducía Algo contigo, recibió por la cucaracha una noticia de alto impacto: el fallecimiento del expresidente Pepe Mujica.

"'Murió Pepe', me dijeron", recordó. Sin embargo, lejos de comunicarlo de inmediato, decidió esperar. "No lo dije porque es muy peligroso y arriesgado", explicó.

Según relató, recién confirmó la noticia cuando el presidente Yamandú Orsi la comunicó oficialmente a través de sus redes sociales. "¿Qué ganás? Primero no ganás nada y, segundo, esas cosas hay que chequearlas mucho", sostuvo.

Para Carballo, la ansiedad por dar una primicia nunca puede estar por encima de la confirmación de los hechos. En ese sentido, volvió sobre el episodio de Florencia Peña y aseguró que, tratándose del padre de una figura mundial como Messi, la verificación era sencilla.

"Si hoy se muere el padre de un referente mundial, lo único que necesitás hacer es abrir las redes sociales y la única noticia va a ser esa. Era tan fácil como eso. Se ve que nadie lo hizo", concluyó.