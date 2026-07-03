Revelan la millonaria cifra que le reclama Florencia Peña a Nico Occhiato y Luzu TV tras el caso de la fake news

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sigue escalando y se encamina hacia una instancia judicial. En las últimas horas trascendió que la actriz reclamaría una indemnización de 750 millones de pesos argentinos (unos 500.000 dólares) por daños y perjuicios, además del cumplimiento del contrato que mantenía con la plataforma de streaming.

La cifra fue revelada por Barby Franco durante el programa Pasó en América (América TV), donde aseguró que la demanda ya está en marcha. Según se informó, el reclamo no solo apunta al aspecto contractual, sino también al perjuicio que, entiende la actriz, sufrió su imagen tras la polémica generada por la difusión de una información falsa sobre Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi.

Ese episodio derivó en la cancelación de El Show del Verano, la desvinculación del equipo de producción y el final del vínculo laboral entre Peña y Luzu TV.

En declaraciones al programa Intrusos (América TV), el abogado Fernando Burlando sostuvo que la actriz continúa muy afectada por lo sucedido y aseguró que el respaldo recibido por parte de Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, fue un gesto importante para ella.

"La respuesta de la mamá de Messi fue reparadora para ella. Igual no lo digiere. Sabe que se equivocó, pero eso no significa que no tengan que respetar un contrato ni que puedan lastimarla y afectar su imagen", expresó el letrado.

Burlando también cuestionó el manejo que tuvo Nicolás Occhiato durante la crisis. "Creo que lo movieron los intereses y no la consideración por una trayectoria. Son dos personas exitosas, pero estas decisiones deberían tomarse en frío y no en caliente", afirmó.

Florencia Peña en "SQP". Foto: captura

Consultado sobre las versiones que indicaban que Occhiato habría tratado de malos modos a la actriz durante una conversación telefónica, el abogado respondió que no tiene información al respecto. "Lo desconozco, pero se lo voy a preguntar a Florencia la próxima vez que hable con ella", señaló.

Además, describió el delicado estado emocional de su representada. "Siempre que hablamos estuvo en un estado de desesperación y angustia. Han lastimado muchísimo su imagen", aseguró.

Días atrás, Burlando ya había adelantado que las posibilidades de alcanzar un acuerdo con la plataforma eran escasas. Si bien explicó que la intención inicial de Peña era resolver el conflicto mediante una negociación, consideró que la postura adoptada por Luzu TV dificulta cualquier entendimiento.

"El acuerdo está muy lejano. Todos deberíamos reconocer nuestros errores, como hizo Florencia desde un primer momento", sostuvo en declaraciones al programa LAM.

El abogado insistió en que el conflicto debe contemplar tanto el cumplimiento del contrato como el daño sufrido por la actriz. "Pretenden que ella simplemente se vaya a su casa, pero eso no corresponde. Hay cuestiones legales que deben respetarse", manifestó.

También aclaró que, pese al fuerte impacto que tuvo la controversia, Peña no tendría previsto iniciar acciones contra periodistas o comunicadores que opinaron sobre el caso. "Ella defiende la libertad de prensa. Hoy el conflicto es exclusivamente con Luzu", remarcó.

La controversia comenzó luego de que Nicolás Occhiato resolviera desvincular a los productores y a Florencia Peña tras la difusión, durante una transmisión en vivo, de una noticia falsa sobre Jorge Messi. Posteriormente, la actriz explicó entre lágrimas que la información le había sido transmitida por la producción a través de la "cucaracha", mientras estaba al aire y sin posibilidad de verificarla desde su teléfono.