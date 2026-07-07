Meteorólogos anuncian ascenso de temperatura de casi diez grados previo a una nueva caída con lluvias

Uruguay atraviesa horas de frío intenso, o como define el meteorólogo Mario Bidegain, "el corazón del invierno". En general, los últimos días de junio y los primeros de julio suelen ser los de más bajas temperaturas, pero este año hubo una sorpresiva anomalía negativa en los termómetros, es decir, está haciendo más frío de lo normal para la época. En este contexto aparecen en el pronóstico del tiempo dos días con temperaturas al alza y un crecimiento final de casi diez grados.

Para poner en contexto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró en Montevideo 8°C de temperatura máxima este lunes. Ya para este martes, si bien la mínima fue de 2,8° en el Prado y de 1° en Melilla, la máxima prevista es de 13°, lo que implicaría un aumento de cinco grados en comparación con la tarde anterior.

Para el miércoles, Inumet prevé 8° de mínima y 16° de máxima, es decir, ocho grados más que el lunes. Favorece este aumento de temperatura que el viento sería de componente norte y noroeste y ya no desde el sur. Sin embargo, el jueves se pronostica una máxima de 13°, es decir, un inicio de la caída, aunque la mínima será de 9°. Hacia el viernes Inumet prevé un aumento de nubosidad con baja probabilidad de lluvias, 6° de mínima y 12° de máxima. El sábado el pronóstico marca 6° y 11° y una probabilidad media de precipitaciones. Y para el domingo, Día del Padre, se anuncian 7° y 12°, sin lluvias.

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El pronóstico de Bidegain es similar, aunque anuncia un aumento incluso superior de temperatura en las próximas horas antes del nuevo descenso. En diálogo con El País manifestó que habrá un "ascenso interesante" en comparación a lo que han sido estos últimos días. Para este martes prevé 15° o 16° y para el miércoles 18° o 19°. Para poner como referencia, indicó que "en Montevideo no tenemos 20° hace un mes, el 6 de junio", una jornada que representó una excepción.

"De todas maneras después hay un cambio en el estado del tiempo a partir del jueves, ya que no vamos a ver tanto el sol", explicó Bidegain. Al aumentar la nubosidad caerá la temperatura máxima a 15° y la bajada continuará entre viernes y domingo. "Posiblemente entre viernes y sábado tengamos alguna lluvia, fundamentalmente desde el viernes a última hora, aunque lo fundamental va a ser el sábado prácticamente toda la mañana hasta el mediodía. De todas formas los acumulados no son importantes, de dos a seis milímetros en Montevideo", detalló.

Personas caminan con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Hacia el domingo, el especialista anuncia un cielo más despejado pero frío, con viento del sur y una máxima que no superará los 12°. Añadió que los primeros días de la próxima semana seguirán con bajas temperaturas pero una vez terminada la primera quincena de julio debería empezar a notarse un aumento de temperatura. Las máximas en la última parte del mes podrían acercarse más a los 15° que a los 10°, lo que implicaría en general "subir un escalón de cuatro o cinco grados". Agregó que "la última parte del invierno debería ascender bastante la temperatura por efecto del fenómeno del Niño, que seguramente lo vamos a percibir a partir de agosto".