Un festival medieval para celebrar el Día del Padre con juegos, gastronomía y actividades para toda la familia

El Festival Medieval Uruguay celebrará el Día del Padre con dos jornadas dedicadas a la recreación histórica, la gastronomía y las actividades para toda la familia. La propuesta se realizará el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 10 a 20 horas, en el Fortín de Santa Rosa, ubicado sobre la Ruta Interbalnearia, kilómetro 42, en Canelones.

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer distintos espacios inspirados en la Edad Media y participar de actividades que buscan recrear el ambiente de la época.

Recreaciones y juegos medievales

La programación incluye la participación de los grupos de recreación histórica Valhall Uruguay, Vuelo de Cuervos, Templo del Jabalí, Cruachàn, Bárbaros del Norte, Arquería Sherwood, Proyecto Valpurgis Softcombat, La Forja de Bardos y Cetrería Celeste.

También habrá juegos y desafíos medievales, como arquería, lanzamiento de hacha, cepos, levantamiento del martillo de Thor y la posibilidad de tomarse fotografías en un trono vikingo, entre otras propuestas.

Foto: Festival Medieval Uruguay

El festival contará con una oferta gastronómica que incluirá distintas preparaciones, además de hidromiel, cerveza artesanal y otras bebidas.

A esto se sumará un mercado artesanal con oficios inspirados en la época medieval, un área mística y la participación de artistas circenses y musicales.

Las entradas tienen un costo de 250 pesos uruguayos por persona y por día, más el cargo por gestión de RedTickets. También podrán adquirirse directamente en el evento. Los menores de seis años ingresan sin costo.

Foto: Festival Medieval Uruguay

Además, quienes asistan podrán participar, con su entrada, del sorteo de un curso completo de seis clases de Arquería Sherwood.

La organización también invita a colaborar de forma voluntaria con una campaña solidaria mediante la donación de un alimento no perecedero o un abrigo, que será recibido en el ingreso al festival por la unión de vecinos que impulsa esta iniciativa.