Los únicos dos días de la semana en los que el crudo invierno dará un breve respiro en Uruguay

Comenzó una semana que estará marcada por el frío intenso en el medio de lo que algunos meteorólogos han caracterizado como el período más crudo del invierno. La temperatura solo irá en ascenso durante dos días: martes y miércoles. De hecho, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por su sigla en inglés), un modelo observado por varios especialistas locales, menciona que habrá una nueva anomalía negativa de temperatura, es decir, en el promedio de la semana estará más frío que lo normal en esta época.

Según ese modelo, la temperatura estará entre uno y tres grados por debajo de lo normal esta semana. Además, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo que "el viento es el responsable de la sensación térmica, por eso a veces se siente más frío de lo que realmente marcan los termómetros", dijo y agregó que "estamos pasando por unas semanas frías".

Ramis anunció en Informativo Sarandí (AM 690) que esta semana la temperatura subirá únicamente los días martes y miércoles, "pero después otra vez se descuelga". En concreto, pronosticó 10°C de máxima para este lunes, 15° el martes, 16° el miércoles, 12° el jueves, 11° para viernes y sábado y 10° para el domingo, que se celebra el Día del Padre.

Con respecto a las lluvias, dijo que entre sábado y domingo "hay alguna amenaza de chaparrones de poca intensidad". También su colega Mario Bidegain compartió una publicación en la que informó que esta semana puede llover en el sur de Uruguay pero en ningún caso más de 30 milímetros.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica para este lunes en Montevideo y el área metropolitana 6° de mínima y 9° de máxima, mejorando tras el pasaje de nubosidad y lluvia. El martes la temperatura mínima será de 3° y la máxima de 13°, con heladas agrometeorológicas matutinas. El miércoles habrá entre 6° y 17°, ya sin heladas.

Para el jueves Inumet pronostica el inicio de la caída en la temperatura máxima, que será de 14°, mientras la mínima quedará en 7°. El viernes habrá entre 6° y 13°, el sábado igual, y el domingo entre 7° y 11°.