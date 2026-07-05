Uruguay comienza a salir del período más frío del año y se prevé una gradual moderación de temperaturas

Uruguay comenzará la semana con un leve ascenso de las temperaturas máximas tras los días más fríos del invierno, aunque las mínimas continuarán haciéndose notar y las heladas seguirán presentes en parte del territorio.

El meteorólogo Mario Bidegain señaló a El País que para este lunes se espera una temperatura máxima de entre 9 °C y 10 °C, mientras que el martes alcanzaría los 13 °C. Además, advirtió que la madrugada del martes será "muy fría", con heladas en el interior del país.

Hasta cuándo el frío extremo

Según explicó el especialista, Uruguay está saliendo del período más frío del año, por lo que se prevé una gradual moderación de las temperaturas máximas durante los próximos días.

El pronóstico de Inumet para el área metropolitana coincide con esa tendencia. El organismo prevé para el lunes una jornada con temperaturas entre 6 °C y 10 °C, cielo nuboso y cubierto durante la mañana con chaparrones, mejorando hacia la tarde y noche. También se esperan vientos del suroeste y oeste con rachas de hasta 50 km/h.

Cazatormentas Mati Mederos arma una bola de nieve en Cerro Catedral, Maldonado. Foto cedida a El País

Para el martes, Inumet anuncia una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C en el área metropolitana, con cielo entre claro y algo nuboso durante la mañana y la presencia de heladas agrometeorológicas, antes de un aumento parcial de la nubosidad hacia la tarde.

Cómo estará el próximo fin de semana

De cara al tramo final de la semana, Bidegain adelantó que jueves, viernes y sábado estarán marcados por un ambiente muy húmedo, con cielo cubierto y vientos del sureste, condiciones que favorecerán jornadas más grises respecto al inicio de la semana.

De esta manera, el pronóstico indica una transición desde el intenso frío registrado en los últimos días hacia un escenario con temperaturas algo más moderadas durante las tardes, aunque con mañanas frías, heladas en el interior y un aumento de la humedad hacia el cierre de la semana.