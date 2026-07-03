Nieve y récord de energía: la ola de frío llevó el consumo de UTE a pico histórico durante la noche de ayer

La nieve y aguanieve registrada en algunas zonas del país no fue el único resultado de la ola de frío polar y las bajas temperaturas de ayer, sino que UTE registró un pico de consumo histórico de invierno con una demanda de energía de 2.362 MW a las 21:08 horas. El pico anterior de invierno se había registrado el 30 de junio del año pasado con un consumo de 2.359 MW.

Según indicaron desde UTE, el pico de ayer se abasteció con biomasa y energía eólica proveniente de Salto Grande, Bonete, Baygorria y Palmar. Al momento del pico también se estaba suministrando energía desde Brasil en tránsito hacia Argentina, al máximo de capacidad de la Conversora Melo (cercano a los 500 MW).

El ente espera que el fin de semana no se supere el pico del jueves, aunque las bajas sensaciones térmicas pronosticadas para la próxima semana hacen que UTE no descarte la posibilidad de un nuevo pico de consumo.

Generadores de energía eólica. Foto: Freepik.

Por otra parte, el pico de consumo este año se registró el pasado 26 de enero de 2.361 Megavatios (MW), a las 14:46 horas. La presidenta de la empresa, Andrea Cabrera, había anunciado que por primera vez en la historia el respaldo térmico se produjo, en gran medida, a partir del gas natural proveniente de Argentina.

En ese momento, la mayor parte de la potencia consumida se cubrió con energía hidráulica (1110 MW), pero más tarde también fue necesario abastecerse de energía térmica, que registró un pico a las 16 horas con 475 MW con el uso de gas como combustible, señalaron desde UTE a El País.