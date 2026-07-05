El pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 6 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con pasajes nubosos, mejoras graduales y viento del suroeste al oeste; a nivel nacional, las temperaturas previstas estarán entre 2°C y 14°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas, acompañada por viento del suroeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde/noche, la nubosidad tenderá a disminuir y el viento rotará al sector oeste, también de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 4°C a 14°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con abundante nubosidad, mejora progresiva, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas; el viento será del suroeste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche habrá disminución de nubosidad, con viento del oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 13°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla y chaparrones costeros, mientras el viento soplará del suroeste y oeste de 20 a 40 km/h. Hacia la tarde/noche, la nubosidad irá en descenso y el viento quedará del sector oeste de 20 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 13°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana con cielo nuboso a cubierto, neblinas, bancos de niebla y chaparrones costeros, con viento del suroeste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche continuará la mejora con disminución de nubosidad, chaparrones costeros y viento del oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 2°C a 11°C.

En el este, la mañana tendrá cielo mayormente nuboso a cubierto, neblinas, bancos de niebla y chaparrones, con viento del suroeste y oeste de 20 a 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche, el cielo seguirá nuboso con períodos de cubierto y mejora, persistirán los chaparrones y el viento será del oeste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 a 60 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 2°C a 11°C.

Para Punta del Este, el informe indica una mañana nubosa a cubierta y ventosa, con chaparrones y viento del suroeste de 20 a 40 km/h, acompañado por rachas de 50 a 60 km/h. En la tarde/noche se mantendrá el tiempo nuboso, con períodos de cubierto, mejora gradual, condiciones ventosas y chaparrones, junto a viento del oeste de 20 a 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 8°C.

Gente abrigada caminando por Plaza Independencia en día de frio en la ciudad de Montevideo. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Cómo estará el tiempo en Montevideo

Para Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta, con chaparrones y viento del suroeste de 20 a 40 km/h, además de rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y mejora, aunque continuarán los chaparrones, con viento del sector oeste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 9°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.